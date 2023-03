Condenaron a un empresario de Maipú que le propinó una golpiza a un albañil que trabajaba en su casa

► TE PUEDE INTERESAR: Condenaron al hombre que le reventó un vaso en la cara a una moza en la Arístides y quedó en libertad

Así lo condenó el juez Horacio Cadile, quien además determinó el cumplimiento de una serie de normas de conductas que deberá respetar para evitar ir a la cárcel.

Quien zafó de un desenlace similar fue Nahuel Debiassi, el hijo del empresario, quien también habría participado del brutal ataque según la teoría de la Fiscalía. En agosto pasado pasó por una suspensión de juicio a prueba -probation- por lo que deberá cumplir reglas similares pero, en su caso, para evitar enfrentar un juicio por la causa.

nahuel debiassi 2.jpg

Golpiza sin sentido

El 22 de octubre de 2021 la víctima, de 19 años, realizó la denuncia a las pocas horas de haber sido atacado. Relató que junto a otro albañil estaban trabajando en la casa de Raúl Oscar Debiassi, un empresario vinculado al mundo de las máquinas viales. En esa propiedad de calle Monteagudo, en Coquimbito, estaban construyendo un cantero.

"En un momento me quedé mirando una máquina vial porque me llamó la atención. Ahí salió la señora y me dijo que no la mirara porque eso hacía enojar a su marido. A los minutos salió Raúl Debiassi y me echó del lugar", declaró el joven trabajador. "Andate, ladrón hijo de mil puta, negro de mierda", fueron los gritos que profirió el propietario, según su versión.

► TE PUEDE INTERESAR: Le negaron la libertad al barman condenado por violar a una joven en un boliche de Chacras de Coria

El albañil se retiró de la casa pero Raúl Debiassi comenzó a tirarle piedras y luego lo persiguió en su camioneta. La víctima salió corriendo por medio de una finca hasta que se le acercó uno de los hijos del empresario, Nahuel Debiassi. El joven de 22 años, que juega al rugby en Teqüe, se ganó su confianza diciendo que todo era un malentendido. Sin embargo, cuando la víctima se acercó lo terminó tackleando. En ese momento, el padre se acercó y comenzó a patearlo en el piso. Luego de la golpiza, se retiraron del lugar no sin antes amenazarlo con dispararle si lo volvían a ver.

El joven terminó internado en una clínica donde le diagnosticaron fractura de tercio medio en la clavícula y debieron operarlo para reparar la lesión ósea. Todo quedó constatado en la causa judicial con distintos informes médicos.