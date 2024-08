Caso Walter Bento: el abogado arrepentido ahora negó haber "ofrecido dinero"

Cuando la causa comenzó en abril de 2021, el conocido letrado penalista declaró como arrepentido y brindó detalles sobre el funcionamiento de la presunta banda que gestionaba las coimas para favorecer a presos a través de fallos del ex juez federal -ver más abajo-. Pero hace dos semanas pidió la nulidad de ese acuerdo asegurando que lo hizo bajo presiones del fiscal Dante Vega.

Este jueves estaba prevista su declaración en el megajuicio y había expectativa en ese contexto. Sin embargo, Martín Ríos adelantó que sólo se iba a referir respecto a un hecho que le acusan en particular por haber ofrecido $10.000 para que un testigo no reconozca a uno de sus clientes en una rueda de personas. Sobre ese punto en particular dijo que "jamás he ofrecido dinero a través de nadie y no he hecho nunca eso de ofrecer dinero".