Caso Florencia Romano: la situación de Micaela Méndez

El abogado aclaró que aún con esa prueba no es necesario que su defendida declare pero que ya ha hecho un pedido de libertad. La decisión de no declarar es una estrategia habitual dado que un imputado que lo hace se expone a producir el cierre completo y definitivo de su posibilidad defensiva cuando aún no se han producido todas las pruebas.

También indicó Manzur que sigue defendiendo a los dos "porque no hay intereses contrapuestos lo que podría darse si un imputado efectúa un descargo atribuyendo culpabilidades al otro coimputado". Allí el defensor debería apartarse pero esto no ha ocurrido, al menos formalmente ya que los dichos de Arancibia contra su pareja se habrían formulado de manera informal.

El profesional dijo que no puede responder porqué sigue detenida Méndez si la prueba la favorecería. "Eso lo debe responder la Fiscalía, que hasta ahora entiende que hay mérito para que ella permanezca privada de la libertad", dijo.

El giro inesperado

El mayor problema para Micaela Méndez puede llegar del que es su pareja, Pablo Arancibia.

El acusado, si bien no ha declarado oficialmente, dijo al entorno que lo rodea en la cárcel que fue la mujer la que mató a Florencia Romano en la tarde del sábado 12 de diciembre.

Según sus dichos, el hombre fue a comprar una gaseosa y al volver, encontró a Florencia muerta.

No obstante, según el abogado, estos dichos al no figurar en el expediente, no tienen ninguna validez en la causa.