Absolvieron al directivo de una empresa acusado de ofrecer una millonaria coima a un funcionario

Tras un juicio con varias audiencias, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos había solicitado una condena de 1 año y medio de prisión en suspenso por el delito de cohecho pasivo, además de la inhabilitación para que la empresa quede suspendida durante 1 año para ser proveedora del Estado.

El abogado defensor Germán Kemmling solicitó la absolución considerando que nunca existió el intento de coima por parte de su cliente. De hecho, Van de Loo declaró en el expediente y negó terminantemente haber ofrecido los 100 mil dólares al funcionario de AEMSA.

Finalmente, el tribunal integrado por los jueces Mateo Bermejo, Laura Guajardo y Eduardo Martearena se inclinó por la teoría defensiva y absolvió tanto a Van de Loo como a Storyproject Weather Modification. Ahora restará definir si la Fiscalía presenta algún recurso para que la Suprema Corte de Justicia revise el fallo.

Presunto intento de coima

Storyproject Weather Modification es una empresa de capitales búlgaros, con asiento en Lavalle que desde hace varios años viene realizando negocios con el Ejecutivo provincial para fabricar y proveer cartuchos para la lucha antigranizo. A principios de 2020, se le debía a la empresa una suma superior a los $30 millones.

En busca de sanear la situación, la sociedad anónima ofreció un negocio: alquilar los tres aviones antigranizo que tiene Mendoza para utilizarlos en Bulgaria. La oferta era de un pago de 200 mil euros, además de hacerse cargo del traslado y estadía de los pilotos durante ese mes. La propuesta interesó a los popes provinciales y hasta hubo reuniones entre funcionarios locales y búlgaros.

Para determinar si el negocio era rentable, el gobierno provincial solicitó un informe a la Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (AEMSA), una empresa estatal a cargo de la utilización de las naves. El dictamen llegó a los días y fue negativo por imposibilidades técnicas.

Desde AEMSA explicaron que había dos formas de llevar los aviones al país europeo: haciéndolos volar con varias escalas de por medio o desarmándolos y llevar las piezas en barco. Ninguna era rentable, según el dictamen. Además tuvieron en cuenta que las temporadas de lucha antigranizo en Mendoza y Bulgaria tienen un mes de diferencia, lo cual tampoco cuadraría en los tiempos.

Según la teoría de la Fiscalía, el 4 de mayo de ese año Nicolás Van de Loo se presentó en la casa de un directivo de AEMSA y le ofreció un pago de 100 mil dólares para "destrabar la negociación". El funcionario se negó y realizó la denuncia inmediatamente.

Incluso existió un contacto posterior con Van de Loo quien le consultó por Whastapp algunos detalles de su dictamen pero la respuesta fue determinante: "Voy a ser claro con vos: yo no necesito que me ofrezcan U$S 100.000 (o lo que sea) para hacer profesionalmente mi trabajo. En mi informe dice claramente que es inviable y no aconsejable lo que han solicitado. Mi trabajo ya está hecho y terminado”.