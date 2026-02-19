John Malkovich llega a la Argentina para presentar una obra de teatro: cuándo será

La obra tiene una duración total de 90 minutos, y John Malkovich comparte escena con músicos de renombre internacional. La pianista franco-rusa Anastasya Terenkova, galardonada en competencias de alto nivel y aclamada en salas como el Carnegie Hall y el Teatro Colón, estará acompañada por Andrej Bielow en violín y Fabrizio Colombo en bandoneón.

Todos los músicos interpretarán obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, integrando la música como un componente esencial del relato.

La función será el viernes 27 de marzo, en el Teatro Ópera On (ubicado en Av. Corrientes 860). Las entradas se consiguen desde los $45.000 a través de Ticketeck Argentina, y hay opciones de compra con Banco Santander (6 cuotas sin interés).

Roberto Bolaño Roberto Bolaño, escritor y poeta chileno.

¿De qué trata "El infame Ramírez Hoffman"?

La base textual de "El Infame Ramírez Hoffman", del escritor chileno Roberto Bolaño, está caracterizada por el retrato de la violencia y el exilio marcados por la dictadura pinochetista, surgió de una experiencia directa con el miedo y la represión en Chile. Bolaño asegura sobre aquella época: "Cada noche te podían matar; no sabías qué podía ocurrir".