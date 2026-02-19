John Malkovich es uno de los actores más icónicos de Hollywood, y ahora se prepara para presentar una obra de teatro en Buenos Aires. Esta función forma parte de la gira internacional del espectáculo, que ya ha recibido elogios en Estados Unidos y Europa.
John Malkovich llega a la Argentina para presentar una obra de teatro: cuándo será
El reconocido actor John Malkovich llegará a la Argentina para presentar una obra de teatro. Los detalles a continuación
¿Qué obra de teatro presentará John Malkovich en Argentina?
Malkovich, llegará a Buenos Aires para presentar "El Infame Ramírez Hoffman", una obra que une literatura, música y actuación, basado en textos del poeta chileno Roberto Bolaño. Esta propuesta que invita al público a reflexionar sobre la relación entre arte, memoria y ética, se pondrá en escena el 27 de marzo en el Teatro Ópera ON.
Mediante una parodia, la obra plantea una pregunta central al espectador: "¿Puede el arte justificarse por encima de la ética?". De esta manera, el espectáculo se sostiene un diálogo directo con la memoria política latinoamericana, resaltando la tensión entre creatividad y las imposiciones de la ideología.
La obra tiene una duración total de 90 minutos, y John Malkovich comparte escena con músicos de renombre internacional. La pianista franco-rusa Anastasya Terenkova, galardonada en competencias de alto nivel y aclamada en salas como el Carnegie Hall y el Teatro Colón, estará acompañada por Andrej Bielow en violín y Fabrizio Colombo en bandoneón.
Todos los músicos interpretarán obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, integrando la música como un componente esencial del relato.
La función será el viernes 27 de marzo, en el Teatro Ópera On (ubicado en Av. Corrientes 860). Las entradas se consiguen desde los $45.000 a través de Ticketeck Argentina, y hay opciones de compra con Banco Santander (6 cuotas sin interés).
¿De qué trata "El infame Ramírez Hoffman"?
La base textual de "El Infame Ramírez Hoffman", del escritor chileno Roberto Bolaño, está caracterizada por el retrato de la violencia y el exilio marcados por la dictadura pinochetista, surgió de una experiencia directa con el miedo y la represión en Chile. Bolaño asegura sobre aquella época: "Cada noche te podían matar; no sabías qué podía ocurrir".