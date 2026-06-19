Imputaron a policías que prendieron fuego la cabeza de un hombre: "Yo soy re sicario"

Rosario Denunció el robo de su auto y murió al caer de un movil policial.jpg Los policías de Rosario quedaron implicados en la investigación. Imagen ilustrativa.

El accionar de los policías

Según la investigación, Zeballo tomó del lugar una botella de alcohol etílico de 500 ml, la vertió sobre el rostro y cabeza de la víctima y con un encendedor lo prendió fuego, provocando quemaduras graves en rostro, cuello, orejas, tórax, manos, que pusieron en peligro su vida, y comprometieron su sistema respiratorio, quedando internado 40 días en terapia intensiva. Para la Justicia, este accionar “implicó un ensañamiento y la intención de aumentar deliberada e innecesariamente el sufrimiento de la víctima”.

La participación de los policías Cabral, González, Ortiz, Balais y Cuevas consistió en contener y asegurar el perímetro de la vivienda y neutralizar cualquier posibilidad de defensa o auxilio por parte de los demás aprehendidos o terceras personas y garantizar el éxito de la agresión, además procurando la impunidad de lo sucedido y de todos los funcionarios policiales presentes.

A su vez, son quienes insertaron información falsa en el acta de procedimiento policial sobre las circunstancias de tiempo modo y lugar. De este modo, se permitió que la agresión se ejecutará de forma segura y sin riesgos, asumiendo todos y cada uno de los intervinientes el resultado lesivo como propio.

A los otros agentes de policía, quienes arribaron posteriormente al lugar, se los señala por haber tomado conocimiento de lo ocurrido y omitir denunciar las conductas delictivas que sus compañeros cometieron, como así también las falsedades insertadas u omitidas en el acta de procedimiento.

Se supo también, a partir de testimoniales, que los policías también amenazaron a los otros detenidos en el operativo: "Fíjense lo que dicen de nosotros. Yo soy re sicario, yo robo, los mato a ustedes, soy más sicario que cualquiera de acá, ¿saben por qué? porque yo soy policía y hago lo que quiero".