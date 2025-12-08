Tarot de hoy lunes 8 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy lunes 8 de diciembre de 2025 es El Siete de Copas, una carta que representa la imaginación activa, los deseos que se multiplican y la necesidad de elegir con claridad entre varias posibilidades seductoras. Su energía invita a observar los anhelos internos sin perder de vista lo que realmente aporta bienestar y estabilidad emocional.