Tarot de hoy sábado 6 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy sábado 6 de diciembre de 2025 es El Tres de Bastos, una carta que habla de expansión, visión clara y crecimiento que comienza a materializarse después de un esfuerzo sostenido. Su energía impulsa a mirar más lejos que de costumbre, reconociendo que los pasos recientes ya abrieron un horizonte más amplio y prometedor.