En el tarot, representa la constancia, la mejora personal y el enfoque preciso que permite avanzar sin prisa pero con resultados sólidos. Su energía favorece los detalles, la responsabilidad y la claridad en cada paso. Es un arcano que invita a valorar el proceso tanto como el resultado, recordándote que cada acción bien hecha construye un futuro más estable y más seguro.

Tarot de hoy miércoles 3 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

