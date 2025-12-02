Tarot de hoy martes 2 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy martes 2 de diciembre de 2025 es El Cuatro de Bastos, una carta de celebración, estabilidad y logros compartidos, que anuncia un día donde la energía se siente firme, entusiasta y propicia para avanzar con confianza. Representa la construcción de bases sólidas, el reconocimiento merecido y la sensación de equilibrio después de un esfuerzo sostenido.