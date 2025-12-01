Tarot de hoy lunes 1 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy lunes 1 de diciembre de 2025 es El Seis de Copas, es una carta luminosa que habla de ternura, recuerdos que fortalecen, vínculos sinceros y un corazón que se abre con naturalidad. Representa la armonía emocional, los gestos generosos y la capacidad de reconectar con lo que te hace sentir bien. Su energía suaviza tensiones, despierta afectos nobles y favorece encuentros reparadores.