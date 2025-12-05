Polaridad: Yin

Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón

Animales incompatibles: Conejo

Actividades recomendadas: perfeccionar tareas, ordenar espacios, revisar documentos, ajustar detalles

Actividades a evitar: improvisación, juicios impulsivos, discusiones por orgullo

Horóscopo chino: la energía del Gallo de Tierra Yin

En el horóscopo chino, la energía del Gallo de Tierra Yin impulsa la precisión, la responsabilidad y la claridad mental para cerrar pendientes con eficacia. La Tierra estabiliza la percepción y favorece la organización, mientras que la polaridad Yin introduce calma, diplomacia y una mirada analítica al entorno. Los esfuerzos bien planificados rinden frutos y los vínculos se benefician de un tono honesto pero suave. Este día permite detectar errores, recuperar control en asuntos administrativos y encarar diálogos que requieren orden y tacto. La clave es mantener una actitud meticulosa sin caer en el perfeccionismo excesivo.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 6 de diciembre, día del Gallo de Tierra Yin.

Horóscopo chino: las predicciones del sábado 6 de diciembre, día del Gallo de Tierra Yin