Horóscopo maya: consulta sus predicciones del sábado 6 de diciembre.

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este sábado 6 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
- Lagarto (13 de diciembre – 9 de enero): hoy surge un impulso sereno que te guía a cerrar un ciclo emocional. Una pequeña coincidencia activa una comprensión que fortalece tu ánimo. Un instante de pausa revela un detalle que habías pasado por alto. Una conversación simple reestructura una sensación interior. Terminas el día con una energía equilibrada y más consciente
- Mono (10 de enero – 6 de febrero): la energía del sábado acomoda tus emociones y te permite observar sin tensión un asunto pendiente. Una intuición firme sostiene una decisión que venías posponiendo. Un gesto inesperado ilumina una parte vulnerable que necesitaba atención. Un recuerdo amable suaviza tu perspectiva. Finalizas la jornada con un sentimiento de renovación tranquila
- Halcón (7 de febrero – 6 de marzo): hoy percibes un movimiento interno que abre una comprensión más amplia sobre tu presente. Una mirada ajena te refleja algo valioso que estabas ignorando. Un silencio profundo te invita a reorganizar prioridades. Un pensamiento luminoso activa un deseo olvidado. Terminas el sábado con claridad expansiva
- Jaguar (7 de marzo – 3 de abril): la vibración del día te ayuda a respirar con mayor calma frente a un cambio reciente. Una emoción suave te acompaña mientras revalúas una expectativa. Un dato mínimo se transforma en una guía clara. Un encuentro casual despierta un estado de confianza renovada. Cierra la jornada con firmeza espiritual
- Zorro (4 de abril – 1 de mayo): hoy recibes una percepción que desbloquea un sentimiento que te mantenía inquieto. Una palabra exacta llega en el momento justo. Una sensación de liviandad te sorprende durante una actividad rutinaria. Un recuerdo te conecta con tu propósito más íntimo. Terminas el sábado con un equilibrio emocional más estable
- Serpiente (2 de mayo – 29 de mayo): la energía del día diluye tensiones que venías arrastrando. Una intuición precisa te orienta hacia un ajuste interno necesario. Un gesto amable despierta un matiz emocional que reconforta. Una pausa consciente aclara un dilema delicado. Finalizas el día con una sensación profunda de alineación
- Ardilla (30 de mayo – 26 de junio): hoy descubres un matiz emocional que te invita a confiar más en tus procesos. Una sincronicidad ilumina un aspecto de tu camino afectivo. Un instante silencioso te ofrece una respuesta sútil. Un comentario espontáneo abre una puerta mental nueva. Terminas la jornada con una serenidad expansiva
- Tortuga (27 de junio – 23 de julio): la vibración del sábado te permite recuperar un ritmo interno que necesitabas. Una idea sencilla se convierte en sostén emocional. Un intercambio breve genera un despertar espiritual suave. Una calma inesperada ordena tus pensamientos. Cierras el día con estabilidad profunda
- Murciélago (24 de julio – 22 de agosto): hoy aparece una claridad que ilumina una parte de ti que estaba en sombra. Una conversación mínima genera un cambio interno notable. Un pensamiento luminoso te acompaña mientras realizas tareas simples. Una emoción cálida equilibra un recuerdo reciente. Terminas el día con sensación de crecimiento interior
- Escorpión (23 de agosto – 19 de septiembre): la energía del sábado suaviza tensiones que habían quedado dispersas en tu mente. Una intuición clara te guía hacia una elección más justa para ti. Un encuentro fortuito despierta una emoción que habías olvidado. Un momento de silencio te muestra un matiz revelador. Finalizas la jornada con una profunda sensación de integración
- Venado (20 de septiembre – 17 de octubre): hoy sientes un orden emocional que se instala de manera natural. Una señal leve te orienta hacia un cambio favorable. Una mirada honesta te muestra un aspecto que necesitaba revisión. Una comprensión íntima fortalece tu confianza. Terminas el sábado con un equilibrio renovado
- Búho (18 de octubre – 16 de noviembre): la vibración del día resalta la sensibilidad que te caracteriza y te invita a observar más allá de lo evidente. Una emoción tenue ilumina una verdad personal. Una conversación serena te ofrece una perspectiva diferente. Un reconocimiento interno te devuelve calma. Finalizas el sábado con una paz profunda
- Pavo Real (17 de noviembre – 12 de diciembre): hoy una claridad templada te recorre y te permite discernir intenciones ajenas con suavidad. Una sincronicidad despierta un entusiasmo inesperado. Un pensamiento sutil organiza algo que venías sintiendo de forma dispersa. Una reflexión breve te conecta con tu fuerza creativa. Terminas la jornada con la sensación de haber encontrado un nuevo centro espiritual