El horóscopo chino revela para este viernes 5 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 5 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 5 de diciembre
- Rata (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se abre la mañana con una expectativa silenciosa que te impulsa a ordenar prioridades antes de que el ritmo del día gane velocidad, y esa claridad permite que una conversación pendiente fluya con sorprendente facilidad. Durante la tarde surge un ofrecimiento inesperado que ilumina tu ánimo y te hace reconsiderar un plan que habías dejado en pausa. A medida que avanza el día, una sensación de renovación interna te anima a tomar una postura más decidida frente a un asunto emocional. La noche llega con un matiz reflexivo que te permite poner límites de manera serena pero firme. Terminas el día con un alivio profundo al notar que recuperas el control de tus tiempos personales
- Búfalo o Buey (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): te recibe la mañana con una oportunidad para reorganizar tus esfuerzos y detectar un detalle valioso que habías pasado por alto. En la tarde, una interacción breve pero significativa fortalece tu seguridad interna y te empuja a dar un paso adicional en un proyecto estancado. El flujo del día trae una idea ingeniosa que modifica tu percepción de un asunto laboral. Hacia la noche, una atmósfera tranquila facilita una comunicación honesta que deja todo bien encaminado. Terminas el día con la sensación de haber encontrado una pieza clave para resolver algo que te inquietaba
- Tigre (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): aparece la mañana con un movimiento sutil que activa tu intuición y te permite anticipar un cambio en el entorno. Durante la tarde surge una coincidencia que te hace replantear un compromiso y ajustar el rumbo sin resistencia. A mitad del día descubres que una preocupación pierde fuerza cuando recibes una señal alentadora. La noche se presenta con un toque vibrante que estimula conversaciones profundas y alivios inesperados. Finalizas el día con un renovado entusiasmo por algo que creías perdido
- Conejo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se inicia la mañana con un gesto amable que suaviza un ambiente que venía cargado en días anteriores. En la tarde, un intercambio rápido te brinda una información valiosa que cambia la perspectiva de una decisión postergada. El día avanza con un ritmo más dinámico que te inspira a organizar tus finanzas o tus prioridades domésticas. La noche llega con una claridad emocional que fortalece tu confianza. Terminas el día con la sensación de haber dado un paso importante hacia un cierre personal que ya necesitabas
- Dragón (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se despliega la mañana con un impulso creativo que te ayuda a resolver una situación que se había vuelto tediosa. Hacia la tarde, un mensaje o noticia inesperada despierta un entusiasmo que renueva tu energía. A lo largo del día logras equilibrar una dinámica personal que había estado un poco tensa. La noche aparece con una oportunidad para expresar lo que sientes sin presiones ni filtros. Terminas el día agradeciendo un avance que no imaginabas que llegaría tan pronto
- Serpiente (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): amanece con un ambiente sereno que te permite detectar un matiz emocional importante en alguien cercano. Durante la tarde, una confirmación que esperabas refuerza tu estabilidad y te ofrece una visión más estratégica del futuro inmediato. El ritmo del día te lleva a una reflexión profunda sobre algo que deseas cambiar. La noche brinda un espacio perfecto para revisar tus prioridades con calma. Concluyes el día con la sensación de haber fortalecido un vínculo clave
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): surge la mañana con un dinamismo que te impulsa a resolver tareas pendientes con sorprendente fluidez. En la tarde aparece una oportunidad social que mejora tu ánimo y te hace ver el panorama desde una óptica más optimista. El resto del día trae un intercambio honesto que te libera de una duda persistente. La noche se abre con una atmósfera alentadora para alinear emociones y decisiones. Finalizas el día con la certeza de haber recuperado una motivación que creías enterrada
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): despierta la mañana con un orden interno que te ayuda a afrontar responsabilidades pendientes sin agotarte. La tarde se vuelve propicia para conectar con alguien que aparece en el momento perfecto. El flujo del día te permite detectar un patrón que ya no te sirve y que empiezas a soltar sin resistencia. La noche ofrece un respiro emocional que te permite recuperar equilibrio. Cierras el día con una satisfacción inesperada al notar cuánto avanzaste sin proponértelo
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se levanta la mañana con una chispa ingeniosa que te invita a reorganizar tus ideas antes de iniciar cualquier decisión importante. Durante la tarde recibes una señal que confirma que estás en el camino adecuado. El día avanza revelando una oportunidad que antes no veías claramente. La noche trae una conversación especial que despierta emociones renovadas. Terminas este día con una convicción profunda sobre un proyecto que empieza a tomar forma real
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se presenta la mañana con un detalle sorpresivo que aporta claridad a un asunto que habías analizado demasiado. En la tarde, un paso pequeño genera un cambio mayor del esperado. El día sigue con un flujo que favorece reajustes financieros o domésticos. La noche abre un puente hacia una conversación que sana una tensión previa. Finalizas el día con un alivio emocional que te hace sentir más ligero
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se activa la mañana con una intuición certera que te ayuda a posicionarte mejor en un intercambio delicado. En la tarde surge una oportunidad que se alinea con tus intereses más profundos. El día te invita a fortalecer la cooperación con alguien que valora tu honestidad. La noche abre un momento perfecto para estabilizar tu energía mental. Concluyes la jornada con la sensación de haber estabilizado algo que te preocupaba desde hace tiempo
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): empieza la mañana con una señal que impulsa tu ánimo y te da la seguridad necesaria para tomar una decisión clave. Durante la tarde aparece una interacción cálida que despierta un entusiasmo genuino. El día fluye con una idea que nutre tu creatividad y te ordena emocionalmente. La noche llega con una calma luminosa que facilita conversaciones profundas. Terminas el día con un nuevo plan que te ilusiona más de lo que esperabas