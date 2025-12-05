Tarot de hoy viernes 5 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy viernes 5 de diciembre de 2025 es El Siete de Espadas, una carta muy singular dentro del palo de Espadas, porque no se limita a la astucia: también habla de ingenio estratégico, soluciones inesperadas y la capacidad de moverse con ligereza cuando las circunstancias lo exigen. Su energía invita a usar la creatividad mental para sortear tensiones sin confrontación directa, favoreciendo decisiones inteligentes que permiten avanzar sin desgaste emocional.