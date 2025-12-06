Tarot de hoy domingo 7 de diciembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy domingo 7 de diciembre de 2025 es El Siete de Oros, una carta que representa paciencia, evaluación consciente y crecimiento que se está gestando de manera constante aunque aún no sea visible del todo. Su energía invita a reconocer el valor del esfuerzo ya invertido y a confiar en que los frutos llegarán en el momento justo, sin apresurar procesos que requieren maduración.