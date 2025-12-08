El horóscopo chino revela para este lunes 8 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 8 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 8 de diciembre
- Rata (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se perfila la mañana con una lucidez inesperada que te impulsa a replantear un trámite pendiente. La tarde llega con una conversación breve que ilumina un detalle que antes pasabas por alto. El día te sorprende con una coincidencia que reaviva una motivación dormida. La noche ofrece una atmósfera de sosiego que facilita una reparación emocional sutil. Concluyes la jornada con la sensación de haber abierto una puerta interior que hacía tiempo necesitaba movimiento
- Búfalo o Buey (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se inicia la mañana con un impulso práctico que te permite abordar una tarea con renovado orden. La tarde trae un intercambio honesto que suaviza tensiones acumuladas. A medida que avanza el día surge una confirmación que te devuelve confianza. La noche se presenta con un momento de pausa que te ayuda a procesar ideas dispersas. Finalizas la jornada con una estabilidad firme que fortalece tu ánimo
- Tigre (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): aparece la mañana con una claridad que te guía hacia un ajuste necesario en tus planes. La tarde se ilumina con un mensaje oportuno que da nuevo sentido a una inquietud reciente. El día avanza con un equilibrio que favorece decisiones sensatas. La noche te regala un espacio para ordenar pensamientos que venías postergando. Cierras el día sintiéndote más alineado con tu propósito inmediato
- Conejo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): surge la mañana con una suavidad que te permite retomar una idea creativa con más certeza. La tarde brinda un encuentro leve pero significativo que activa una nueva perspectiva. El día fluye con una armonía que facilita comprender emociones propias y ajenas. La noche llega con un gesto amable que fortalece un vínculo. Concluyes la jornada con un entendimiento más profundo de lo que necesitas para avanzar
- Dragón (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): comienza la mañana con un impulso vital que te inspira a resolver un tema que habías evitado. La tarde muestra una oportunidad que reordena el panorama de la semana. Con el avance del día sientes que recuperas una motivación esencial. La noche ofrece un ambiente propicio para una charla reveladora. Terminas el día con una dirección más firme y una energía más clara
- Serpiente (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): asoma la mañana con una señal intuitiva que te empuja a reconsiderar un límite personal. La tarde permite resolver un malentendido con naturalidad. El día mantiene una cadencia equilibrada que te ayuda a reorganizar emociones. La noche aparece con un instante de calma que abre espacio para una reflexión útil. Cierras la jornada con una percepción renovada de tu propio ritmo interno
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se desarrolla la mañana con un dinamismo que acelera tareas importantes. La tarde aporta una confirmación que estabas esperando sin darte cuenta. A lo largo del día se aclara un malestar interno que venías arrastrando. La noche llega con una interacción reconfortante que estabiliza tus emociones. Finalizas el día con un sentido de avance concreto
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se despliega la mañana con una intuición fina que guía tus pasos desde temprano. La tarde te regala una noticia pequeña pero estimulante. El día fluye con un orden que te permite acomodar prioridades sin tensión. La noche marca un espacio emocional que te conecta con una necesidad profunda. Termina la jornada con una sensación de alivio sostenido
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): inicia la mañana con una chispa mental que desbloquea un proceso creativo. La tarde muestra un comentario inesperado que cambia la lectura de una situación. El día avanza con movimientos sutiles que favorecen tu estabilidad emocional. La noche trae un momento de claridad que organiza tus prioridades. Concluyes el día con una motivación más enfocada
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): nace la mañana con una determinación que impulsa acciones concretas. La tarde ofrece una conciliación oportuna que limpia un malestar reciente. El resto del día se acomoda con una energía práctica que facilita avances personales. La noche abre un diálogo significativo que aclara un punto que te preocupaba. Cierra la jornada con una confianza renovada en tu propio criterio
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): amanece con un matiz introspectivo que te ayuda a reconocer una verdad necesaria. La tarde incorpora un dato revelador que te permite ordenar tus expectativas. A lo largo del día percibes una mayor estabilidad emocional. La noche ofrece una interacción cálida que refuerza un lazo importante. Terminas el día con una gratitud que te devuelve serenidad
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): surge la mañana con un ánimo receptivo que te permite absorber nuevas ideas. La tarde abre un pequeño avance en un tema que creías detenido. El día mantiene una fluidez que suaviza tensiones internas. La noche te regala un gesto comprensivo que equilibra tu mundo emocional. Finalizas la jornada reconociendo que la armonía de hoy te fortaleció más de lo esperado