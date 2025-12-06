El horóscopo chino revela para este domingo 7 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 7 de diciembre
- Rata (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se abre la mañana con una sensación de expectativa que te invita a modificar un plan que dabas por fijo. La tarde te ofrece una conversación breve pero esclarecedora que deja al descubierto un matiz emocional importante. A lo largo del día sientes que cierta idea se acomoda por fin en tu mente y te permite entender un proceso que antes te incomodaba. La noche trae un gesto amable que suaviza tensiones y fortalece un vínculo. Concluyes la jornada con la percepción de haber dado un paso silencioso pero decisivo hacia un mayor orden interno
- Búfalo o Buey (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): comienza la mañana con un ritmo apacible que te ayuda a conectarte con tus prioridades sin prisa. La tarde aparece con una confirmación que alivia una preocupación que venías cargando sin necesidad. Avanzado el día surge un encuentro espontáneo que aporta una perspectiva distinta a un tema personal. La noche se presenta con una calma reparadora que te permite procesar emociones recientes. Terminas el día con la sensación de haber ganado claridad en un punto que antes te generaba duda
- Tigre (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): emerge la mañana con un impulso que te anima a dejar atrás cierta resistencia interna. La tarde revela un detalle importante que reordena tus prioridades. Con el avance del día notas que una situación se simplifica sin que tengas que intervenir demasiado. La noche ofrece un momento reflexivo que conecta con una intuición certera. Cierras la jornada reconociendo que un pequeño cambio fue más relevante de lo que imaginabas
- Conejo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): asoma la mañana con una suavidad que favorece el diálogo y las ideas creativas. La tarde expone una oportunidad para ajustar un plan que venía perdiendo sentido. El día transcurre con una energía equilibrada que facilita acuerdos y elimina tensiones. La noche trae una conversación sincera que despeja emociones guardadas. Finalizas la jornada con una estructura mental más flexible y clara
- Dragón (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se despierta la mañana con una fuerza interior que te empuja a avanzar sin titubeos. En la tarde surge una coincidencia que añade confianza a una decisión que estabas evaluando. El día continúa con un orden interno que te permite descartar ideas innecesarias. La noche abre paso a un diálogo enriquecedor que afianza tu propósito. Terminas el día sintiendo que lograste estabilizar una intención profunda
- Serpiente (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): fluye la mañana con una claridad que te ayuda a observar una situación desde un ángulo más amplio. La tarde te acerca una respuesta que esperabas, aunque llega de una forma distinta a la imaginada. El día avanza con momentos que refuerzan tu percepción de armonía. La noche te regala un instante de serenidad que afianza tu intuición. Culminas la jornada con la certeza de haber alineado un pensamiento importante
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se inicia la mañana con un impulso práctico que te motiva a resolver algo que venías dejando en espera. La tarde propicia un intercambio honesto que mejora la dinámica con alguien cercano. El día continúa con un equilibrio que fortalece tu estabilidad emocional. La noche ofrece un gesto afectivo que te devuelve motivación. Terminas el día con un enfoque más claro sobre tu rumbo inmediato
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): aparece la mañana con una señal leve que te invita a reacomodar tareas y expectativas. La tarde presenta un encuentro que suaviza una incomodidad reciente. El día transcurre con un ritmo pausado que ayuda a ordenar tu energía interna. La noche brinda un momento de conexión emocional que te reconforta profundamente. Finalizas la jornada con una sensación de alivio necesaria
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): surge la mañana con un impulso inteligente que te anima a reorganizar un plan con eficiencia. La tarde revela una información que abre una oportunidad inesperada. Durante el día notas que manejas mejor una situación emocional que antes te generaba tensión. La noche te acerca una conversación que devuelve humor y ligereza a tu entorno. Cierras la jornada con un entusiasmo renovado
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): avanza la mañana con un enfoque claro que te ayuda a realizar elecciones más firmes. La tarde te permite corregir un desacuerdo de manera precisa. El día transcurre con un orden que facilita tu bienestar emocional. La noche se presenta con un diálogo oportuno que ilumina un pensamiento bloqueado. Terminas la jornada con un sentido de dirección más sólido
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): llega la mañana con una señal intuitiva que te guía hacia un ajuste necesario. La tarde entrega una confirmación que genera confianza en un proceso personal. El día fluye con una estabilidad inesperada que te permite avanzar con tranquilidad. La noche permite un cierre amable en una conversación pendiente. Concluyes la jornada con una serenidad que fortalece tus decisiones
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): amanece con una vibración suave que impulsa una reflexión clara sobre tus vínculos. La tarde trae una oportunidad para fortalecer un acuerdo o establecer uno nuevo. El día continúa con una energía que simplifica tensiones internas. La noche abre un espacio para el reconocimiento sincero de tus avances. Terminas el día con la convicción de haber dado un paso emocionalmente maduro