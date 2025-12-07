El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este lunes 8 de diciembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 8 de diciembre, día del Cerdo de Metal Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Cerdo
Elemento: Metal
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre
Animales incompatibles: Serpiente
Actividades recomendadas: gestiones financieras prudentes, cooperación, revisión de acuerdos, acciones diplomáticas
Actividades a evitar: confrontaciones tensas, decisiones impulsivas, asumir responsabilidades ajenas
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Metal Yin
En el horóscopo chino, la energía del Cerdo de Metal Yin suaviza tensiones y favorece una actitud colaborativa, pero con límites claros y bien definidos. El Metal aporta precisión, orden y una visión más realista frente a cualquier situación que exija responsabilidad, mientras que la polaridad Yin trabaja desde la calma interior y la empatía. Este día facilita resolver malentendidos, aclarar expectativas y organizar recursos con cabeza fría. También impulsa a cerrar ciclos que se habían demorado por falta de claridad emocional. Es una jornada adecuada para enfocarse en objetivos que requieren paciencia, análisis y sensibilidad interpersonal.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se aclara un panorama que venía algo confuso gracias a la combinación del Metal con tu enfoque mental. La energía del Cerdo facilita intercambios equilibrados que permiten afianzar acuerdos. La economía muestra señales estables si mantienes disciplina. Los vínculos se enriquecen con conversaciones sinceras. Una tarea pendiente se resuelve con menos esfuerzo del esperado. La intuición colabora para elegir el mejor camino
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se acomoda un asunto personal gracias al impulso sensible del Yin y a la firmeza que aporta el Metal. La energía del día te ayuda a sostener decisiones importantes con serenidad. El dinero fluye de forma ordenada si evitas distracciones. Una relación cercana se nutre con gestos simples pero significativos. Hoy resaltan tus capacidades organizativas. La estabilidad general se fortalece
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se activa tu creatividad bajo la influencia amable del Cerdo, equilibrada por el rigor del Metal. Un proyecto toma forma de manera más concreta. Los vínculos mejoran con diálogo directo pero calmado. Un movimiento económico puede resultar más favorable de lo previsto. Conviene mantener un ritmo constante. Terminas el día con sensación de progreso real
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se genera un ambiente de armonía que calza bien con tu energía natural gracias al influjo sensible del Cerdo. El Metal te ayuda a organizar ideas dispersas. Una cuestión financiera encuentra un cauce más previsible. Los afectos se sienten más receptivos. Surge una oportunidad para mejorar acuerdos personales. La paz emocional se vuelve más accesible
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se ordenan prioridades que venían vibrando con cierta tensión gracias al equilibrio del Metal Yin. La energía del Cerdo modera impulsos y permite actuar con mejor diplomacia. Un movimiento económico requiere atención pero avanza favorablemente. Las relaciones se benefician si escuchas más y presionas menos. Una idea estratégica surge con nitidez. La jornada termina con sensación de control
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se activa cierta fricción interna ya que el Cerdo es incompatible con tu energía, por lo que la claridad del Metal será clave. Las emociones pueden sentirse más sensibles, pero gestionables. Una cuestión financiera necesita doble verificación. Los vínculos requieren paciencia extra. Tomarte tiempos de silencio ayuda a ordenar ideas. El día ofrece aprendizajes valiosos si mantienes flexibilidad
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se abren posibilidades de avance moderado gracias al efecto armónico del Cerdo, mientras el Metal guía decisiones más prudentes. Un movimiento económico se estabiliza. Las relaciones se sienten más equilibradas si evitas acelerar procesos. Una propuesta interesante requiere análisis cuidadoso. Tu energía encuentra un buen ritmo. La serenidad domina la jornada
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se fortalece tu intuición emocional gracias a la compatibilidad con el Cerdo, mientras el Metal aporta estructura. Un plan pendiente toma forma concreta. Los vínculos se sienten más suaves y comprensivos. En lo económico, aparece orden donde había dispersión. Un consejo externo te cae justo. El equilibrio se instala con facilidad
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se genera una corriente favorable para negociar, ya que el Cerdo suaviza tensiones y el Metal ordena tus impulsos. Una operación económica requiere estrategia. Los afectos se muestran más accesibles. Una oportunidad social amplía tu perspectiva. Evitar distracciones acelera resultados. El día cierra con una sensación práctica de avance
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se potencia tu capacidad de análisis gracias a la afinidad entre el Metal regente y tu naturaleza. La energía del Cerdo aporta humanidad y empatía. Un movimiento financiero parece encaminado con firmeza. Las relaciones se equilibran con comunicación clara. Una información útil aparece de forma inesperada. La jornada se siente productiva y estable
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se alivia una presión emocional que venías arrastrando gracias al tono amable del Cerdo Yin. El Metal ayuda a ver con objetividad lo que antes parecía confuso. En la economía, la estabilidad comienza a notarse más. Las relaciones agradecen tu sinceridad. Una decisión pendiente se vuelve más fácil. El día ofrece espacio para recomponer energías
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se amplifica tu sensibilidad natural con la fuerza del elemento regente, mientras el Metal aporta estructura a tus emociones. Un asunto económico se acomoda favorablemente. Los vínculos muestran una calidez especial. Una idea largamente postergada toma forma seria. Conviene escuchar señales internas. La armonía domina la jornada