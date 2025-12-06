HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 7 de diciembre, día del Perro de Metal Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Tigre, Conejo, Caballo

Animales incompatibles: Dragón

Actividades recomendadas: organización, trabajo cooperativo, revisión de metas, acuerdos justos

Actividades a evitar: impulsividad, decisiones sin reflexión, asumir responsabilidades que no corresponden

Horóscopo chino: la energía del Perro de Metal Yang

En el horóscopo chino, la energía del Perro de Metal Yang se expresa con firmeza, claridad y sentido del deber, creando un ambiente ideal para ordenar compromisos y fortalecer vínculos basados en la confianza. El Metal aporta determinación y disciplina, mientras que la polaridad Yang activa la acción concreta, pero siempre dentro de los límites de la prudencia y la ética. Este día invita a revisar acuerdos, evaluar prioridades y sostener conversaciones francas sin caer en confrontaciones innecesarias. También es una jornada que favorece la resolución de pendientes que requieren responsabilidad y una mirada justa. Mantener equilibrio emocional entre exigencia y flexibilidad será la clave para transitar esta energía con éxito.

