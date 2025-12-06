El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 7 de diciembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 7 de diciembre, día del Perro de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Perro
Elemento: Metal
Polaridad: Yang
Animales compatibles: Tigre, Conejo, Caballo
Animales incompatibles: Dragón
Actividades recomendadas: organización, trabajo cooperativo, revisión de metas, acuerdos justos
Actividades a evitar: impulsividad, decisiones sin reflexión, asumir responsabilidades que no corresponden
Horóscopo chino: la energía del Perro de Metal Yang
En el horóscopo chino, la energía del Perro de Metal Yang se expresa con firmeza, claridad y sentido del deber, creando un ambiente ideal para ordenar compromisos y fortalecer vínculos basados en la confianza. El Metal aporta determinación y disciplina, mientras que la polaridad Yang activa la acción concreta, pero siempre dentro de los límites de la prudencia y la ética. Este día invita a revisar acuerdos, evaluar prioridades y sostener conversaciones francas sin caer en confrontaciones innecesarias. También es una jornada que favorece la resolución de pendientes que requieren responsabilidad y una mirada justa. Mantener equilibrio emocional entre exigencia y flexibilidad será la clave para transitar esta energía con éxito.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 7 de diciembre, día del Perro de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se abre una oportunidad para ordenar un proyecto que requería estructura. El dinero muestra señales de avance si se actúa con prudencia. Una conversación franca facilita reconectar con alguien importante. Conviene mantener límites claros para evitar sobrecargas. Una idea práctica resuelve un contratiempo menor. El cierre del día se siente más estable que el inicio
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): aparece claridad para definir prioridades que antes estaban dispersas. Un movimiento financiero sólido genera tranquilidad. Las relaciones responden bien a gestos honestos y directos. Conviene no asumir más responsabilidades de las necesarias. Un consejo externo ayuda a reevaluar un plan. La energía se estabiliza con actividades sencillas
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): surge motivación para encarar cambios que estaban pendientes. La economía ofrece un avance moderado pero seguro. Los vínculos se fortalecen a través de decisiones conjuntas. Conviene evitar la impulsividad al expresar ideas. Un desafío pequeño se convierte en aprendizaje. El bienestar mejora con movimiento físico
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se percibe un ambiente más firme que ayuda a tomar decisiones con serenidad. Un pago o ajuste económico trae alivio. La comunicación afectiva fluye con claridad si se habla desde la calma. Conviene evitar cargar tensiones ajenas. Una propuesta inesperada abre una alternativa interesante. Un espacio tranquilo ayuda a reflexionar
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se presentan situaciones que requieren firmeza emocional. La economía pide cautela y revisión detallada. Los vínculos pueden mostrar fricciones si se responde con rigidez. Conviene escuchar antes de tomar postura. Una idea práctica ayuda a equilibrar la jornada. Un momento de silencio restaura el ánimo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se activa una sensación de control que facilita tomar decisiones importantes. Un ingreso o beneficio moderado mejora la estabilidad. Las relaciones se ven favorecidas por palabras francas pero cálidas. Conviene evitar juicios apresurados. Un detalle aparentemente menor se vuelve clave para un plan personal. Terminas el día con sensación de claridad mental
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se genera impulso para avanzar con determinación en asuntos postergados. La economía muestra señales de crecimiento sostenido. Un vínculo cercano encuentra armonía gracias a una conversación sincera. Conviene organizar tiempos para no dispersarse. Una idea audaz empieza a tomar forma. El ambiente general se siente más estable
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se despierta necesidad de reafirmar límites y proteger energía personal. La economía permanece equilibrada si se evitan compras impulsivas. Las relaciones se suavizan cuando se habla desde la empatía. Conviene no absorber problemas externos. Una alternativa creativa ofrece un respiro. El ánimo se aligera hacia el final del día
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se presenta la oportunidad de resolver algo pendiente con ingenio. La economía progresa gracias a una decisión hábil. La vida afectiva gana fuerza con claridad emocional. Conviene cuidar la comunicación para evitar malentendidos. Una propuesta interesante amplía tus posibilidades. La energía se siente productiva y estable
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se activa disciplina para ordenar ideas y ejecutar tareas de manera eficiente. Un asunto económico se encamina hacia un resultado favorable. Las relaciones se benefician de la sinceridad directa. Conviene no exagerar expectativas. Un dato útil llega en buen momento. El equilibrio interno aumenta con actividades organizadas
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se percibe una fuerza interior que ayuda a liderar situaciones con calma. La economía avanza de forma estable y predecible. El entorno afectivo se siente más claro y confiable. Conviene evitar presiones innecesarias sobre otros. Una revelación personal aporta claridad. El día termina con sensación de firmeza emocional
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se experimenta cierta tensión que requiere actuar con suavidad. Un movimiento financiero exige atención al detalle. Las relaciones se equilibran con paciencia. Conviene no tomar decisiones rápidas. Una oportunidad discreta aparece al observar con calma. El cierre del día se siente más liviano