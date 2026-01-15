Ni ruda ni ojo turco: el amuleto de la suerte para el 16 de enero de 2026

El 16 de enero de 2026 llega cargado de una energía especial, ideal para cerrar ciclos y atraer oportunidades nuevas. Según la numerología y el horóscopo, existe un amuleto poco conocido pero poderoso que se recomienda especialmente para este día: la estrella de anís.
La clave de la energía que resurge en este día está en la numerología del número 16 de enero de 2026: Si sumamos los números de la fecha (1+6+1+2+0+2+6), el resultado es 18, que se reduce al número 9, símbolo de:
- Cierre de etapas
- Protección espiritual
- Sabiduría y renovación
- Abundancia que llega tras el aprendizaje
El número 9 está asociado con elementos naturales que armonizan, limpian y atraen buena fortuna, como el anís estrellado.
Por qué la estrella de anís es el amuleto de la suerte para este viernes
La estrella de anís no solo destaca por su forma perfecta de cinco puntas, que es un símbolo ancestral de equilibrio, sino también por su fuerte carga simbólica. En la tradición china se utiliza como protector contra la mala energía; en rituales antiguos se lo asociaba con la claridad mental y la buena suerte y su aroma se vincula con la prosperidad y la atracción de oportunidades.
Además, su forma estrellada refuerza la conexión con el destino y la guía espiritual. Para aprovechar su energía al máximo, deberás elegir una estrella de anís entera y en buen estado, llevándola en la billetera, bolso o bolsillo durante el día. También podés colocarla cerca de la puerta de entrada de tu casa para atraer buenas noticias.
Entre sus beneficios más conocidos tenemos:
- Protección: El anís estrellado se utiliza en rituales de protección para alejar las energías de baja vibración
- Clarividencia y adivinación: En muchas tradiciones, se utiliza en infusiones o se quema como incienso para mejorar la percepción psíquica y facilitar la conexión con el mundo espiritual
- El anís estrellado es considerado un símbolo de buena suerte y prosperidad
- Se emplea en rituales de limpieza para purificar el ambiente
- También se asocia con el amor y la atracción
Fuera de los amuletos clásicos, que suelen ser siempre los mismos, la estrella de anís se presenta como una opción distinta, natural y cargada de significado para el 16 de enero de 2026. Ideal para quienes buscan cerrar ciclos, protegerse y abrirle la puerta a nuevas oportunidades.