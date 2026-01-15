Ni ruda ni ojo turco: el amuleto de la suerte para el 16 de enero de 2026

Por qué la estrella de anís es el amuleto de la suerte para este viernes

La estrella de anís no solo destaca por su forma perfecta de cinco puntas, que es un símbolo ancestral de equilibrio, sino también por su fuerte carga simbólica. En la tradición china se utiliza como protector contra la mala energía; en rituales antiguos se lo asociaba con la claridad mental y la buena suerte y su aroma se vincula con la prosperidad y la atracción de oportunidades.

Además, su forma estrellada refuerza la conexión con el destino y la guía espiritual. Para aprovechar su energía al máximo, deberás elegir una estrella de anís entera y en buen estado, llevándola en la billetera, bolso o bolsillo durante el día. También podés colocarla cerca de la puerta de entrada de tu casa para atraer buenas noticias.

anis estrellado

Entre sus beneficios más conocidos tenemos:

Protección: El anís estrellado se utiliza en rituales de protección para alejar las energías de baja vibración

Clarividencia y adivinación: En muchas tradiciones, se utiliza en infusiones o se quema como incienso para mejorar la percepción psíquica y facilitar la conexión con el mundo espiritual

El anís estrellado es considerado un símbolo de buena suerte y prosperidad

Se emplea en rituales de limpieza para purificar el ambiente

También se asocia con el amor y la atracción

Fuera de los amuletos clásicos, que suelen ser siempre los mismos, la estrella de anís se presenta como una opción distinta, natural y cargada de significado para el 16 de enero de 2026. Ideal para quienes buscan cerrar ciclos, protegerse y abrirle la puerta a nuevas oportunidades.