Girasol: el amuleto de la suerte perfecto para este domingo ¿por qué es bueno?

Son muchas culturas las que tienen arraigadas creencias sobre el poder de las energías que nos rodean. Muchos creen que es cuestión de buena o mala suerte, rachas por las que pasamos en la vida, pero hay quienes creen en el poder de la gente para influir en otras personas, ya sea de manera consciente o inconscientemente, trasladando su negatividad. De ahí la existencia de diferentes amuletos de la suerte y protección o portadores de buena suerte.

El amuleto de la suerte para este domingo: el girasol

mujer con girasol El amuleto de este domingo es el girasol.

El girasol es considerado el amuleto de la suerte por excelencia para el domingo. Esta elección no es casual: el domingo está regido simbólicamente por el Sol, astro asociado a la vitalidad, la abundancia, la alegría y el éxito personal. El girasol, que gira naturalmente siguiendo la luz solar, representa la búsqueda constante de lo positivo.