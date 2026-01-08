Inicio Sociedad Amuleto
El amuleto de la suerte que mejor funciona este viernes, según tu signo

Los signos del zodiaco tienen un aura especial de cara al fin de semana, por eso la energía del viernes predispone tu amuleto acompañante

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El viernes 9 de enero llega con una energía especial marcada por la necesidad de ordenar deseos, proteger lo logrado y atraer estabilidad. Según la astrología, cada signo del zodíaco puede potenciar su suerte usando un amuleto específico, capaz de armonizar con las vibraciones del día y abrir caminos en el amor, el trabajo y la abundancia.

Son muchas culturas las que tienen arraigadas creencias sobre el poder de las energías que nos rodean. Muchos creen que es cuestión de buena o mala suerte, rachas por las que pasamos en la vida, pero hay quienes creen en el poder de la gente para influir en otras personas, ya sea de manera consciente o inconscientemente, trasladando su negatividad. De ahí la existencia de diferentes amuletos de la suerte y protección o portadores de buena suerte.

Cuál es el amuleto de la suerte para tu signo

pulsera como amuleto
El uso de amuletos es muy común porque considerados objetos con poderes protectores o mágicos. Además, se utilizan para atraer buena suerte.

Aries: tu amuleto de la suerte es la piedra ojo de tigre. Aporta claridad mental y protege de decisiones impulsivas. Ideal para llevar en el bolsillo o como pulsera.

Tauro: la hoja de laurel es tu amuleto para este viernes. Favorece la estabilidad económica y la seguridad personal. Podés guardarla en la billetera.

Géminis: una llave puede ser la que te de suerte este día. Simboliza nuevas oportunidades y caminos que se abren. Es perfecta para usar como colgante o llavero.

Cáncer: el cuarzo blanco estará de tu lado el viernes 9 de enero. Este ayuda a equilibrar emociones y atraer calma interior. Colócalo cerca de la cama o en el bolso.

Leo: tu amuleto es una moneda dorada. Representa prosperidad y reconocimiento, por ende puedes llevarla contigo todo el día.

Virgo: usa una ramita de romero para tener protección, claridad y orden mental. Podés llevarla envuelta en un papel blanco.

amuleto de la suerte (8)
Libra: usa una cinta rosada y atrae armonía en relaciones y acuerdos. Ideal para atar en la muñeca izquierda o guardar en la cartera.

Escorpio: tu amuleto de la suerte es la piedra obsidiana. Esta protege de energías negativas y fortalece la intuición.

Sagitario: usa una pluma como amuleto. Simboliza libertad, movimiento y buena suerte en viajes o decisiones importantes.

Capricornio: tu amuleto de la suerte es el cuarzo verde porque atrae crecimiento, oportunidades laborales y estabilidad a largo plazo.

Acuario: usar la mano de Fátima favorece la creatividad y las ideas innovadoras este viernes. Podés llevarla como accesorio.

Piscis: tu amuleto de la suerte es el caracol porque conecta con la intuición y protege la sensibilidad emocional.

