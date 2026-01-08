El amuleto de la suerte que mejor funciona este viernes, según tu signo

Tauro: la hoja de laurel es tu amuleto para este viernes. Favorece la estabilidad económica y la seguridad personal. Podés guardarla en la billetera.

Géminis: una llave puede ser la que te de suerte este día. Simboliza nuevas oportunidades y caminos que se abren. Es perfecta para usar como colgante o llavero.

Cáncer: el cuarzo blanco estará de tu lado el viernes 9 de enero. Este ayuda a equilibrar emociones y atraer calma interior. Colócalo cerca de la cama o en el bolso.

Leo: tu amuleto es una moneda dorada. Representa prosperidad y reconocimiento, por ende puedes llevarla contigo todo el día.

Virgo: usa una ramita de romero para tener protección, claridad y orden mental. Podés llevarla envuelta en un papel blanco.

amuleto de la suerte (8) Para este viernes, tu signo del zodiaco se alinea con un amuleto en especial.

Libra: usa una cinta rosada y atrae armonía en relaciones y acuerdos. Ideal para atar en la muñeca izquierda o guardar en la cartera.

Escorpio: tu amuleto de la suerte es la piedra obsidiana. Esta protege de energías negativas y fortalece la intuición.

Sagitario: usa una pluma como amuleto. Simboliza libertad, movimiento y buena suerte en viajes o decisiones importantes.

Capricornio: tu amuleto de la suerte es el cuarzo verde porque atrae crecimiento, oportunidades laborales y estabilidad a largo plazo.

Acuario: usar la mano de Fátima favorece la creatividad y las ideas innovadoras este viernes. Podés llevarla como accesorio.

Piscis: tu amuleto de la suerte es el caracol porque conecta con la intuición y protege la sensibilidad emocional.