Amuleto de la suerte para el jueves 8 de enero de 2025: cuál es y cómo activarlo

Cada día del calendario tiene una energía particular y, según el horóscopo, algunos objetos funcionan como verdaderos imanes de prosperidad cuando se usan en el momento indicado. Para este jueves, el amuleto recomendado es el triskel celta: un símbolo antiguo que representa movimiento, crecimiento y protección espiritual.
El triskel es una figura con tres espirales que giran hacia el mismo punto. Se lo relaciona con:
- la expansión personal
- el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu
- la apertura de caminos y nuevas oportunidades
El 8 de enero abre una etapa de planificación y decisiones prácticas. El triskel ayuda a desbloquear trabas, atraer claridad y reforzar la confianza para avanzar.
Por qué este es el amuleto del jueves y como se usa
El triskel o trisquel es un símbolo celta geométrico y curvilíneo, formado por tres brazos en espiral que se unen en un punto central, círculo o triángulo, configurando la forma de una hélice.
Algunos creen que este amuleto tiene poderes protectores, capaces de ahuyentar la negatividad y atraer energías positivas. Otros vinculan el triskel con portales dimensionales o puertas entre el mundo material y espiritual. Así que si buscas aprovechar al máximo su energía, se recomienda llevarlo cerca del cuerpo (en un collar, pulsera o en el bolsillo) pero para ello debes limpiarlo previamente pasando el amuleto por humo de sahumerio o dejándolo 10 minutos sobre sal gruesa.
Si no querés llevarlo encima, podés ubicarlo en la entrada para filtrar energías negativas, en el escritorio para favorecer oportunidades laborales, el sector de estudio para claridad y concentración. Sin embargo, debes evitarlo en lugares desordenados o cerca de objetos rotos, porque según el simbolismo dispersan su efecto.
Si usas el triskel este jueves atraerás oportunidades para iniciar proyectos, mayor enfoque y organización, protección frente a envidias o interferencias y una sensación de tranquilidad ante decisiones importantes.