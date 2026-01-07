Amuleto de la suerte para el jueves 8 de enero de 2025: cuál es y cómo activarlo

Por qué este es el amuleto del jueves y como se usa

El triskel o trisquel es un símbolo celta geométrico y curvilíneo, formado por tres brazos en espiral que se unen en un punto central, círculo o triángulo, configurando la forma de una hélice.

Algunos creen que este amuleto tiene poderes protectores, capaces de ahuyentar la negatividad y atraer energías positivas. Otros vinculan el triskel con portales dimensionales o puertas entre el mundo material y espiritual. Así que si buscas aprovechar al máximo su energía, se recomienda llevarlo cerca del cuerpo (en un collar, pulsera o en el bolsillo) pero para ello debes limpiarlo previamente pasando el amuleto por humo de sahumerio o dejándolo 10 minutos sobre sal gruesa.

triskel amuleto de la suerte (1) Representa el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, el principio y el fin, la evolución y el crecimiento, el aprendizaje perpetuo y la eterna evolución.

Si no querés llevarlo encima, podés ubicarlo en la entrada para filtrar energías negativas, en el escritorio para favorecer oportunidades laborales, el sector de estudio para claridad y concentración. Sin embargo, debes evitarlo en lugares desordenados o cerca de objetos rotos, porque según el simbolismo dispersan su efecto.

Si usas el triskel este jueves atraerás oportunidades para iniciar proyectos, mayor enfoque y organización, protección frente a envidias o interferencias y una sensación de tranquilidad ante decisiones importantes.