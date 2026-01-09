Ni ruda ni billetes: el amuleto que traerá prosperidad este 10 de enero

En la tradición del Feng Shui y la simbología china, las tres monedas chinas atadas con hilo rojo se usan desde hace siglos como imán de prosperidad. Para el 10 de enero, este amuleto es una apuesta simple y potente para quienes quieren atraer oportunidades económicas y proteger sus recursos.
El amuleto de la suerte para este sábado
Hoy tendrás suerte gracias a tres monedas chinas antiguas, son monedas redondas con agujero cuadrado en el centro que se unen con un hilo o cinta roja. La combinación del metal (monedas) y el rojo (color protector y de buena fortuna en la cultura china) crea un símbolo de riqueza, equilibrio y protección.
Son un amuleto que representan la armonía entre Cielo – Tierra – Hombre y por eso se consideran un paquete completo para atraer prosperidad a la vida personal y del hogar. Además, en China, el rojo es color de buena suerte y protección; al atar las monedas con rojo se “activa” su potencia simbólica.
Desde la perspectiva del Feng Shui y las tradiciones populares, el amuleto tiene los siguientes beneficios:
- Atrae y protege el flujo de dinero (colocado en billetera, caja registradora o entrada).
- Amplifica la intención: el ritual de atarlo/activar su poder se interpreta como “abrir caminos” para oportunidades.
- Funciona como recordatorio: llevar el amuleto mantiene la mentalidad de abundancia y cuidado del dinero.
Cómo preparar y activar tu amuleto
- Consigue las monedas chinas antiguas. Si no hay disponibles, usa tres monedas locales (mejor si son de metal dorado/antiguo).
- Elige una cinta o hilo rojo
- Pasa las tres monedas por el hilo y haz un nudo firme formando un pequeño llavero o colgante. Tradicionalmente, las monedas se colocan cara yang hacia arriba.
- El 10 de enero por la mañana, sostené el amuleto con ambas manos, visualizá la prosperidad que querés atraer durante 1–3 minutos
- Llevá el amuleto en la billetera, colgalo en el llavero o ubicalo dentro del negocio. Estas ubicaciones favorecen que entre el dinero en la casa o comercio.