Ni ruda ni billetes: el amuleto que traerá prosperidad este 10 de enero

Para el horóscopo, la suerte puede verse beneficiada con diferentes amuletos. La energía de este sábado le da importancia a uno muy poderoso

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
En la tradición del Feng Shui y la simbología china, las tres monedas chinas atadas con hilo rojo se usan desde hace siglos como imán de prosperidad. Para el 10 de enero, este amuleto es una apuesta simple y potente para quienes quieren atraer oportunidades económicas y proteger sus recursos.

El amuleto de la suerte para este sábado

Hoy tendrás suerte gracias a tres monedas chinas antiguas, son monedas redondas con agujero cuadrado en el centro que se unen con un hilo o cinta roja. La combinación del metal (monedas) y el rojo (color protector y de buena fortuna en la cultura china) crea un símbolo de riqueza, equilibrio y protección.

El amuleto para este sábado son las monedas chinas de la suerte.

Son un amuleto que representan la armonía entre Cielo – Tierra – Hombre y por eso se consideran un paquete completo para atraer prosperidad a la vida personal y del hogar. Además, en China, el rojo es color de buena suerte y protección; al atar las monedas con rojo se “activa” su potencia simbólica.

Desde la perspectiva del Feng Shui y las tradiciones populares, el amuleto tiene los siguientes beneficios:

  • Atrae y protege el flujo de dinero (colocado en billetera, caja registradora o entrada).
  • Amplifica la intención: el ritual de atarlo/activar su poder se interpreta como “abrir caminos” para oportunidades.
  • Funciona como recordatorio: llevar el amuleto mantiene la mentalidad de abundancia y cuidado del dinero.

Cómo preparar y activar tu amuleto

Este amuleto atrae riqueza, prosperidad y buena suerte, proporcionando protección y promoviendo la armonía y abundancia en el hogar y los negocios.

  1. Consigue las monedas chinas antiguas. Si no hay disponibles, usa tres monedas locales (mejor si son de metal dorado/antiguo).
  2. Elige una cinta o hilo rojo
  3. Pasa las tres monedas por el hilo y haz un nudo firme formando un pequeño llavero o colgante. Tradicionalmente, las monedas se colocan cara yang hacia arriba.
  4. El 10 de enero por la mañana, sostené el amuleto con ambas manos, visualizá la prosperidad que querés atraer durante 1–3 minutos
  5. Llevá el amuleto en la billetera, colgalo en el llavero o ubicalo dentro del negocio. Estas ubicaciones favorecen que entre el dinero en la casa o comercio.

