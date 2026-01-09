Ni ruda ni billetes: el amuleto que traerá prosperidad este 10 de enero

El amuleto de la suerte para este sábado

Hoy tendrás suerte gracias a tres monedas chinas antiguas, son monedas redondas con agujero cuadrado en el centro que se unen con un hilo o cinta roja. La combinación del metal (monedas) y el rojo (color protector y de buena fortuna en la cultura china) crea un símbolo de riqueza, equilibrio y protección.

monedas chinas amuleto de la suerte El amuleto para este sábado son las monedas chinas de la suerte.

Son un amuleto que representan la armonía entre Cielo – Tierra – Hombre y por eso se consideran un paquete completo para atraer prosperidad a la vida personal y del hogar. Además, en China, el rojo es color de buena suerte y protección; al atar las monedas con rojo se “activa” su potencia simbólica.