El amuleto de la suerte para este jueves15 de enero de 2026: trae mensajes de protección y libertad

El significado de las plumas puede variar según la tradición, pero en general quieren decir lo siguiente:

Se cree que actúan como un escudo frente a energías negativas.

Envían mensajes y señales

Invitan a soltar preocupaciones y avanzar con mayor confianza.

Son una conexión entre lo terrenal y lo espiritual, pues unen el mundo material con el plano espiritual.

Para potenciar su efecto como amuleto para este jueves se recomienda prestar atención al color:

pluma como amuleto (1) Las plumas suelen asociarse con la pureza, la comunicación y el mundo natural, reflejando la elegancia y la sabiduría.

Pluma blanca: paz, calma y protección. Ideal para momentos de ansiedad o decisiones importantes.

paz, calma y protección. Ideal para momentos de ansiedad o decisiones importantes. Pluma marrón: estabilidad, conexión con la tierra y seguridad.

estabilidad, conexión con la tierra y seguridad. Pluma gris: equilibrio emocional y neutralidad ante conflictos.

equilibrio emocional y neutralidad ante conflictos. Pluma negra: protección profunda y cierre de ciclos.

Cómo usar las plumas como amuleto de la suerte

Para aprovechar su energía en este día especial, se recomienda llevar una pluma pequeña en la billetera o bolso, colocarla cerca de una ventana o planta en el hogar, usarla como objeto de meditación o intención, sosteniéndola al comenzar el día o guardarla bajo la almohada para favorecer la claridad mental.

Sin embargo, si eres de ponerte accesorios es muy beneficioso usar un collar, anillo o pulsera con el símbolo de pluma.