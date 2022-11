Los signos del zodiaco mufa para ver a Argentina en el Mundial y cómo anularlos

Gritan el gol antes y la pelota no entra por milímetros. Rompen las cábalas y Argentina la tiene que ir a buscar adentro. Nombran a un jugador y, acto seguido, no toca más la pelota o se lesiona. Traen la mala suerte cada vez que llegan y no son conscientes. Estos son los signos del zodiaco mufa para ver a Argentina en el Mundial Qatar 2022, pero tranquilos: hay formas de anularlos sin ofenderlos ni que se enteren.