Los 3 signos del horóscopo chino que conocerán el amor en el Mes del Dragón de Agua.

En la astrología china, el Dragón simboliza magnetismo, atracción y fuerza vital, mientras que el elemento Agua potencia la sensibilidad, la conexión emocional y la apertura a nuevas experiencias. Esta combinación genera en los signos orientales un clima ideal para encuentros significativos, donde lo inesperado puede transformarse en algo trascendente.

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Horóscopo chino: cómo es el amor en el Mes del Dragón de Agua

Para el horóscopo chino, la energía del Dragón impulsa en los signos la pasión, el magnetismo y el deseo de conquista, mientras que el elemento Agua suaviza las tensiones, favorece la empatía y permite que los sentimientos se expresen con mayor sensibilidad. Durante esta etapa, los encuentros pueden sentirse predestinados y las reconciliaciones estarán a flor de piel.