Las manías de cada signo del zodiaco

ACUARIO

Son un tanto ansiosos: se frustran cuando no consiguen las cosas de manera rápida. No toleran que los juzguen por sus acciones Los acuarianos, son personas que aman saber de todo y no perderse un solo detalle. Por eso, su principal manía es la de preguntar todo de forma constante.

PISCIS

Los piscianos necesitan que todas las cosas estén en su lugar y además tienen tendencia a que las cosas estén colocadas de forma asimétrica.

TAURO

Es esencial sentirse cómodos en cualquier plano de sus vidas e intentan disfrutar al máximo de las cosas diarias.Son personas que están concentradas de forma exclusiva en su trabajo. Todo su esfuerzo está puesto en esta actividad.

ARIES

Siempre buscan la perfección en todo lo que los rodea. Se creen capaces de realizar cual actividad que se les ocurra, aunque sea muy disparatada. Además son personas que valoran, de forma excesiva la puntualidad.

GÉMINIS

Desean adivinar el destino de las cosas para, en lo posible, anticiparse a él y cambiar el rumbo de las situaciones que se les presentan. Al mismo tiempo son bien dispersos y si algo capta su atención dejan de prestar atención a la persona con la que se encuentran.

CÁNCER

No aceptan que nadie los maneje. Cáncer son perfeccionistas y por ello controlan una y otra vez que cada cosa este en su lugar, hasta estar complemente seguros de que ello.

LEO

Los leoninos se obsesionan con su salud, muchas veces, con demasía. A ellos no les gusta sentirse atados a nada ni nadie. Además, son personas maniáticas compulsivas de su trabajo.

VIRGO

Su obsesión es la crítica constante a todo lo que los rodea. La limpieza es su principal obsesión. Ellos necesitan que todo esté limpio y ordenado, incluso pueden pasar horas acomodando sus cosas, hasta que todo luzca perfecto.

LIBRA

Su obsesión es la búsqueda del equilibrio y la armonía en sus vidas y el mundo. Se preocupan demasiado por todo. Si alguien tiene un problema no dudan en ayudarlo, pero al mismo tiempo se obsesionan con su problema hasta que logran solucionarlo.

ESCORPIO

Son extremadamente curiosos. Su obsesión es conocer todo sobre aquellas personas que les interesan. Ganar en todo los aspectos de la vida y si no consiguen lo que quieren, se frustran. La opción de perder no es algo que esté entre sus planes.

SAGITARIO

No son conformistas, no se satisfacen con la primera opción. Tienen Crematomania, esto significa que están obsesionados con el dinero. Para ellos, todo el dinero es poco y siempre quieren mas.

CAPRICORNIO

Tienen la obsesión de proteger a los suyos. Capricornio, su manía radica en el interés excesivo por adquirir libros (bibliomanía). Para ellos leer un libro solo libro a la vez no es posible, ya que siempre leer varios al mismo tiempo.