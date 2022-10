¡Insaciables! Estos son los signos del zodiaco más golosos

Según el horóscopo, estos tres signos son glotones, amantes de lo dulce que escogen la comida con azúcar ante cualquier otra cosa. Sin embargo, hay que saber que el azúcar en exceso es perjudicial para la salud.

chica dulces.jpg Signos del zodiaco. Hay personas que son adictas a las cosas dulces.

Horóscopo: los 3 signos del zodiaco más golosos

CÁNCER

Comer cosas dulces es lo que le da sentido a la vida de muchos cáncer. No solo porque no suelen ser fanáticos del ejercicio físico, si no también porque les gusta disfrutar de los placeres de la vida. Entre ellos, comer cosas ricas es uno de los más importantes. Además, como suelen pasar mucho tiempo en casa, las personas de cáncer son las típicas que picotean cada dos por tres.

cancer signos del zodiaco El signo de cáncer disfruta los placeres de la vida, como comer cosas dulces.

TAURO

La comida ocupa un gran lugar en la vida de tauro. Es el típico signo que abre la heladera de noche, comete pequeños deslices de azúcar cuando va de compras, y siempre encuentra un buen momento para picotear algo dulce. Aunque no lo admitan (su terquedad es mayor que su amor por lo dulce), los tauro son golosos por naturaleza.

tauro-signos del zodiaco Las personas de tauro son conocidas por ser tercas y golosas.

GÉMINIS

Si se habla de golosinas, chocolatitos, facturas o hasta licores dulces, géminis encabeza la lista de golosos. Es el típico signo pícaro que siempre encuentra una buena excusa para autosatisfacerse con una golosina. Ya sea como premio, consuelo o porque sí, géminis es fanático de las cosas dulces.

geminis-signos del zodiaco Las personas de géminis son fanáticas de los chocolates y las golosinas en general.

