Horóscopo: los 3 signos del zodiaco más despistados

Los signos del zodiaco más despistados

Capricornio: lo de este signo del zodiaco es algo muy grave. Todo lo que se les diga, ellos se encargarán de olvidarlo. Son los peores a la hora de recordar fechas de aniversarios, cumpleaños y hasta dónde han dejado sus cosas. Nunca se les debe dar algo de valor para que lo cuiden, porque probablemente se les pierda entre todas sus cosas y lo encuentre algunos meses o años después. Igual son buenas personas, así que a no enojarse mucho con ellos.

Géminis: si alguna vez necesitan ir al supermercado, no manden a un Géminis y si lo hacen, que vayan con todo anotado como cuando uno era niño. Si no lo hacen, probablemente la persona de este signo del zodiaco traiga la mitad de lo que se necesitaba y otros productos que no eran necesarios. El problema de Géminis es que se distrae muy fácilmente por lo que probablemente escuchó la mitad de lo que se le dijo y el resto del tiempo estuvo "volando" por algún lugar lejano.

Piscis: este un signo del zodiaco que es despistado, a veces sin querer y en otras ocasiones con toda la intención de serlo porque les conviene. Con ellos nunca se sabe si es que se distrajeron o si decidieron mirar a propósito para otro lado.