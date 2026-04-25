HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 26 de abril, día del Caballo de Metal Yang.

Signo regente del día: Caballo

Caballo Elemento: Metal

Metal Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre y Perro

Tigre y Perro Animales incompatibles: Rata

Rata Actividades recomendadas: tomar decisiones firmes, avanzar con determinación, liderar, cerrar acuerdos, actuar con valentía

tomar decisiones firmes, avanzar con determinación, liderar, cerrar acuerdos, actuar con valentía Actividades a evitar: impulsividad extrema, discusiones por orgullo, decisiones precipitadas, rebeldía sin dirección, exceso de confrontación

Horóscopo chino: la energía del Caballo de Metal Yang

En el horóscopo chino, el Caballo de Metal Yang irrumpe con una fuerza indomable, como un relámpago que no pide permiso para atravesar el cielo. Su energía no solo impulsa el movimiento, lo exige; no solo propone acción, la convierte en urgencia. El Metal Yang afila la naturaleza libre del Caballo, otorgándole una determinación cortante, una voluntad que no se detiene ante obstáculos. Este es un día para avanzar sin titubeos, para cortar con lo que ya no sirve y para tomar decisiones que requieren coraje. Pero quien actúe desde el orgullo o la impulsividad puede terminar chocando contra aquello mismo que intenta conquistar.