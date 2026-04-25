El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 26 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 26 de abril, día del Caballo de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Caballo
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre y Perro
- Animales incompatibles: Rata
- Actividades recomendadas: tomar decisiones firmes, avanzar con determinación, liderar, cerrar acuerdos, actuar con valentía
- Actividades a evitar: impulsividad extrema, discusiones por orgullo, decisiones precipitadas, rebeldía sin dirección, exceso de confrontación
Horóscopo chino: la energía del Caballo de Metal Yang
En el horóscopo chino, el Caballo de Metal Yang irrumpe con una fuerza indomable, como un relámpago que no pide permiso para atravesar el cielo. Su energía no solo impulsa el movimiento, lo exige; no solo propone acción, la convierte en urgencia. El Metal Yang afila la naturaleza libre del Caballo, otorgándole una determinación cortante, una voluntad que no se detiene ante obstáculos. Este es un día para avanzar sin titubeos, para cortar con lo que ya no sirve y para tomar decisiones que requieren coraje. Pero quien actúe desde el orgullo o la impulsividad puede terminar chocando contra aquello mismo que intenta conquistar.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 26 de abril, día del Caballo de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): siente la tensión del día como una corriente que no logra dominar del todo. El Caballo de Metal Yang le confronta directamente, desafiando su necesidad de control. Puede experimentar situaciones que exijan respuestas rápidas. Será clave no reaccionar desde la ansiedad. Si se detiene a pensar, evitará errores importantes
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): percibe el día como una sacudida que lo obliga a moverse más rápido de lo que quisiera. El Caballo de Metal Yang le invita a salir de su ritmo habitual. Puede encontrar oportunidades en medio del cambio. Es un momento para adaptarse sin perder estabilidad. La flexibilidad será su mayor desafío
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se encuentra en plena sintonía con la energía del día, como si el impulso externo alimentara su fuego interno. El Caballo de Metal Yang potencia su coraje y su determinación. Puede avanzar con fuerza en sus objetivos. Es un momento ideal para liderar. Su audacia será recompensada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): siente que la intensidad del día puede sacarlo de su centro si no se mantiene firme. El Caballo de Metal Yang le invita a proteger su equilibrio. Puede evitar conflictos si actúa con cautela. Es un buen momento para observar antes de intervenir. La serenidad será su refugio
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra en esta energía un impulso poderoso que alimenta su ambición natural. El Caballo de Metal Yang le ofrece velocidad y decisión. Puede iniciar movimientos importantes. Es un momento ideal para actuar sin miedo. Su liderazgo se verá fortalecido
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): observa el día con cautela, reconociendo que la rapidez puede ocultar riesgos. El Caballo de Metal Yang le invita a no apresurarse. Puede encontrar ventaja si actúa con estrategia. Es un buen momento para medir cada paso. Su inteligencia será su escudo
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): vive una jornada de máxima intensidad, donde su esencia se amplifica sin filtros. El Metal Yang potencia su voluntad y su carácter. Puede tomar decisiones decisivas que marquen un antes y un después. Es un momento ideal para avanzar con todo. Si logra controlar su impulso, alcanzará grandes logros
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): percibe el día como una corriente demasiado intensa para su naturaleza sensible. El Caballo de Metal Yang le invita a no dejarse arrastrar. Puede encontrar estabilidad si se mantiene centrada. Es un buen momento para cuidar su energía. La introspección será su aliada
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): encuentra en esta energía un desafío estimulante que pone a prueba su rapidez mental. El Caballo de Metal Yang le empuja a actuar con decisión. Puede aprovechar oportunidades si se mueve con inteligencia. Es un momento ideal para negociar. Su agilidad será clave
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): siente que el día le exige firmeza y claridad en sus acciones. El Caballo de Metal Yang le invita a tomar control. Puede avanzar con determinación si se organiza. Es un buen momento para cerrar asuntos pendientes. Su disciplina marcará la diferencia
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se encuentra en armonía con esta energía, que despierta su valentía y su sentido de justicia. El Caballo de Metal Yang potencia su compromiso. Puede actuar con firmeza en situaciones importantes. Es un momento ideal para defender lo que cree. Su lealtad será su guía
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): siente que el día le empuja a salir de su ritmo tranquilo, enfrentándolo a decisiones más directas. El Caballo de Metal Yang le invita a actuar con mayor firmeza. Puede encontrar crecimiento en la acción. Es un buen momento para tomar iniciativa. Si se atreve, descubrirá su propia fuerza