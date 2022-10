En las buenas y en las malas: los signos más compañeros

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo: los 3 signos que más derrochan dinero

manos juntass.jpg Estos 3 signos no te sueltan la mano por nada del mundo.

Los 5 signos del zodiaco más compañeros

Libra

Compinche, leal y justiciero por naturaleza. Toda propuesta que tenga que ver con ayudar a los demás, ser justos y dar una mano al más necesitado, es un gran plan para libra. Siempre que pueda darte una mano, lo va a hacer.

libra- signos del zodiaco Las personas de libra son leales y compinches con sus allegados.

Leo

El rey de la selva, no defrauda ni es infiel ya que las traiciones no van con su naturaleza. Sin embargo, eso seguirá así siempre que no lo defraudes. Leo da, siempre y cuando reciba. Por eso, si estás atento a sus necesidades y gustos, leo será el signo más compañero, fiel y leal de todos. Pero si te olvidas de lo que le importa a leo, la traición y el olvido serán lo mínimo que este signo te pueda hacer.

leo- signos del zodiaco Leo es un signo extremadamente servicial, siempre y cuando reciba lo mismo del otro lado.

Aries

Si te ganas la confianza y el cariño de aries, puede llegar a ser el mejor compañero de equipo como amigo, pareja y familia. Este signo deja todo por los demás porque su naturaleza así se lo pide. Le gusta estar presente cuando sus allegados lo necesitan y ayudar ante emergencias. Lo que sí, espera lo mismo de la otra parte.

Aries signo del zodiaco Aries es un gran compañero de equipo familiar, de pareja y de amistad.

