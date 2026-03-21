El horóscopo maya revela que la semana del 23 al 29 de marzo de 2026 inicia para sus signos un nuevo ciclo completo en el calendario con energías ascendentes que impulsan la manifestación de intenciones.
Astrología milenaria
Horóscopo maya: las predicciones para la semana del 23 al 29 de marzo
El calendario del horóscopo maya marca en esta semana energías transformadoras y nuevos destinos para sus 13 signos sagrados
Durante esta semana, el calendario sagrado del horóscopo maya activa para sus 13 signos las energías que permiten decisiones importantes que venían gestándose en silencio, favoreciendo la concreción y el movimiento sostenido. Se trata de un período donde la constancia, la claridad mental y la disciplina emocional marcan la diferencia en los resultados. Estos son los signos más favorecidos de la semana:
- Mono
- Jaguar
- Búho
Horóscopo maya: las predicciones para la semana del 23 al 29 de marzo
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): esta semana impulsa a tomar decisiones concretas que venías postergando. La energía favorece actuar con mayor determinación en asuntos personales. Durante los primeros días podrías sentir una motivación renovada para avanzar. Conviene no dudar de tus capacidades frente a desafíos nuevos. A mitad de semana se abrirán oportunidades para resolver temas pendientes. El cierre del período traerá una sensación de logro y estabilidad
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): los próximos días se presentan especialmente dinámicos y favorables para tu energía. La vibración semanal impulsa a materializar ideas que venías desarrollando. Durante la primera mitad del período surgirán oportunidades para destacarte. Conviene actuar con rapidez pero sin perder organización. A medida que avance la semana verás resultados concretos de tus esfuerzos. El final traerá reconocimiento y satisfacción personal
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): esta semana favorece la toma de decisiones estratégicas con visión clara. La energía cósmica impulsa a avanzar con mayor seguridad en proyectos personales. Durante los primeros días podrías recibir señales que confirman tu rumbo. Conviene confiar en tu intuición sin apresurarte. A mitad de semana se consolidarán ideas importantes. El cierre del período permitirá visualizar el siguiente paso con claridad
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): los próximos días activan una energía de acción firme y determinación. La vibración semanal favorece enfrentar situaciones que requerían coraje. Durante la primera mitad del período sentirás mayor control sobre tu entorno. Conviene actuar con inteligencia y no desde la impulsividad. A medida que avance la semana lograrás resolver asuntos clave. El final traerá una sensación de poder personal fortalecido
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): esta semana impulsa a adaptarte rápidamente a nuevas circunstancias. La energía favorece resolver imprevistos con agilidad y creatividad. Durante los primeros días podrías recibir cambios en planes establecidos. Conviene mantener una actitud flexible y abierta. A mitad de semana encontrarás soluciones prácticas a situaciones complejas. El cierre del período traerá mayor equilibrio y claridad
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): los próximos días marcan un proceso de avance interno y consolidación emocional. La energía cósmica favorece tomar decisiones importantes con mayor claridad. Durante la primera mitad del período podrías comprender aspectos profundos de una situación personal. Conviene confiar en tu intuición sin dejarte influenciar. A medida que avance la semana sentirás mayor seguridad. El final traerá estabilidad emocional y crecimiento
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): esta semana favorece la organización y el progreso constante. La energía impulsa a ordenar tareas y responsabilidades con mayor eficiencia. Durante los primeros días podrás avanzar en asuntos que requerían disciplina. Conviene no sobrecargarte de actividades. A mitad de semana notarás mejoras en tu productividad. El cierre del período traerá satisfacción por los logros alcanzados
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): los próximos días invitan a avanzar con calma pero con firmeza. La energía semanal favorece procesos lentos pero seguros. Durante la primera mitad del período podrías sentir necesidad de estabilidad emocional. Conviene respetar tu ritmo sin compararte. A medida que avance la semana se consolidarán avances importantes. El final traerá tranquilidad y confianza en el camino recorrido
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): esta semana despierta una percepción más profunda de tu entorno. La energía cósmica favorece la introspección y la toma de decisiones conscientes. Durante los primeros días podrías recibir señales internas importantes. Conviene no actuar impulsivamente. A mitad de semana se aclararán situaciones confusas. El cierre del período traerá mayor equilibrio interno
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): los próximos días impulsan a resolver asuntos emocionales pendientes. La energía semanal favorece conversaciones necesarias. Durante la primera mitad del período podrías liberar tensiones acumuladas. Conviene expresarte con honestidad pero sin confrontación. A medida que avance la semana sentirás alivio emocional. El final traerá mayor serenidad y claridad
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): esta semana favorece el equilibrio en los vínculos personales. La energía cósmica impulsa a fortalecer relaciones desde la empatía. Durante los primeros días podrías resolver desacuerdos. Conviene actuar con sensibilidad y paciencia. A mitad de semana se percibirá mayor armonía en el entorno. El cierre del período traerá estabilidad emocional
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): los próximos días se presentan especialmente favorables para la claridad mental. La energía semanal favorece el análisis profundo y las decisiones estratégicas. Durante la primera mitad del período podrás detectar oportunidades importantes. Conviene actuar con prudencia y seguridad. A medida que avance la semana se consolidarán tus ideas. El final traerá logros y reconocimiento
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): esta semana activa una energía de afirmación personal y crecimiento. Los primeros días impulsan a mostrar tus capacidades con mayor confianza. La energía cósmica favorece avances en proyectos personales. Conviene mantener coherencia entre lo que dices y haces. A mitad de semana podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo. El cierre del período fortalecerá tu autoestima y determinación