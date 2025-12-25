El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este viernes 26 de diciembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Lagarto, con alegría y entusiasmo.
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del viernes 26 de diciembre
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): Desde una sensación de firmeza interior surge la capacidad de sostener compromisos con mayor claridad. La energía del día fortalece tu rol como guía silencioso. Se afianza una decisión que requiere constancia. El orden interno se refleja en acciones precisas. La estabilidad se convierte en motor
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): A través de un intercambio significativo se redefine una idea importante. La energía cósmica estimula la agilidad mental con enfoque. Se favorecen conversaciones que aclaran caminos. El ingenio se vuelve estratégico. La palabra correcta abre nuevas posibilidades
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): Bajo una percepción ampliada se revelan detalles que antes pasaban desapercibidos. La energía del día potencia la observación consciente. Se afianza la capacidad de anticipación. La distancia emocional aporta objetividad. La visión se vuelve más certera
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): Con una fuerza interior controlada se canaliza el impulso hacia objetivos definidos. La energía cósmica refuerza el liderazgo sereno. Se disipa la necesidad de imponer. El respeto se gana desde la coherencia. El poder personal se expresa con equilibrio
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): Mediante una lectura intuitiva del entorno se ajustan movimientos clave. La energía del día favorece la estrategia flexible. Se activa la inteligencia social. Una elección astuta evita tensiones innecesarias. El avance se da con sutileza
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): En un proceso interno silencioso se ordenan emociones profundas. La energía cósmica acompaña la transmutación consciente. Se libera una carga que ya no define tu presente. El desapego fortalece la identidad. La renovación se consolida
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): Al enfocar la atención en lo esencial se recupera claridad mental. La energía del día impulsa la organización eficiente. Se optimizan recursos personales. La dispersión cede ante el orden. La energía se administra con inteligencia
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): Con una calma profunda se afianza una decisión tomada desde la reflexión. La energía cósmica respeta tu ritmo interno. Se fortalece la seguridad emocional. El proceso lento demuestra su valor. El avance se siente genuino
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): Desde una comprensión emocional más honesta se redefine una actitud. La energía del día ilumina zonas internas sensibles. Se transforma la intensidad en claridad. La introspección aporta equilibrio. La sensibilidad se vuelve fortaleza
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): Al asumir una postura firme se ordenan prioridades personales. La energía cósmica refuerza la determinación consciente. Se disuelven dudas persistentes. La voluntad se alinea con la acción. El camino elegido gana consistencia
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): En una vibración armónica se fortalecen la empatía y la cooperación. La energía del día suaviza tensiones latentes. Se favorecen acuerdos justos. La sensibilidad guía decisiones acertadas. El equilibrio emocional se consolida
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): A partir de una observación profunda se alcanza una comprensión reveladora. La energía cósmica potencia la sabiduría interior. Se reconocen patrones con claridad. El silencio aporta respuestas. La conciencia se expande con serenidad
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): Mediante una expresión auténtica se refuerza la confianza personal. La energía del día realza el magnetismo natural. Se equilibra el deseo de mostrarse con la coherencia interna. La creatividad se vuelve precisa. El brillo nace de la verdad interior