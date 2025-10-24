El horóscopo maya indica que el sábado vibra con una corriente de silencio sagrado y expansión interior. La energía universal invita a observar lo invisible, a percibir lo que está más allá de los sentidos y a escuchar la voz del alma. Es un día en que los velos se disuelven, permitiendo ver con claridad los hilos que conectan destino y propósito. Las fuerzas del cosmos se alinean con la sabiduría del espíritu, guiando a cada ser hacia su centro luminoso. En esta jornada, los 13 signos mayas reciben mensajes profundos de sus guardianes ancestrales.

Horóscopo maya: consulta sus predicciones del sábado 25 de octubre