El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este domingo 4 de enero de 2026 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Lagarto, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: consulta sus predicciones del domingo 4 de enero
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
La energía cósmica de este día se manifiesta de forma contemplativa, invitando a integrar lo vivido durante la semana reciente. Es una jornada propicia para reconocer señales sutiles y comprender procesos internos sin forzar conclusiones. La armonía surge al aceptar el ritmo natural de cada experiencia.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): se fortalece la capacidad de sostener decisiones sin dudar. La energía del día invita a reafirmar compromisos personales. Se consolida una base interna sólida. La confianza crece desde la coherencia
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): la curiosidad se orienta hacia reflexiones más profundas. La vibración cósmica modera el impulso de dispersarse. Se descubren nuevas perspectivas internas. La mente se aquieta con creatividad consciente
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): la observación silenciosa ofrece respuestas claras. La energía del día permite comprender situaciones desde una altura emocional mayor. Se evita intervenir de forma precipitada. La visión se aclara con paciencia
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): la introspección se vuelve una fuente de fortaleza auténtica. La vibración cósmica acompaña procesos de afirmación interna. Se reconoce el propio poder sin necesidad de demostrarlo. El equilibrio interior se profundiza
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la sensibilidad hacia el entorno se agudiza. La energía del día favorece lecturas precisas de situaciones complejas. Se actúa con discreción. La inteligencia emocional guía cada gesto
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): un entendimiento profundo emerge sin esfuerzo. La vibración cósmica facilita soltar antiguas tensiones. Se redefine una postura interna. La renovación emocional se consolida
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): la jornada invita a revisar hábitos cotidianos. La energía del día señala ajustes necesarios. Se ordenan pensamientos y tareas. La claridad práctica aporta serenidad
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la calma interior se convierte en un refugio estable. La vibración cósmica respalda decisiones sostenidas en el tiempo. No hay apuro por avanzar. La paciencia confirma su valor
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): las emociones encuentran un canal de comprensión más amplio. La energía del día favorece la integración de vivencias recientes. Se disipan confusiones internas. La sensibilidad se ordena
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): la concentración se dirige hacia lo esencial. La vibración cósmica ayuda a simplificar objetivos. Se libera energía retenida. La determinación se expresa con serenidad
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la armonía interna se refleja en decisiones equilibradas. La energía del día favorece gestos conciliadores. Se recupera una sensación de bienestar. La suavidad fortalece el rumbo
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): la sabiduría adquirida se integra de manera natural. La vibración cósmica profundiza la intuición silenciosa. Se observa con comprensión. El conocimiento se vuelve experiencia viva
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): la autenticidad se expresa sin esfuerzo. La energía del día equilibra imagen externa e identidad real. Se afianza la seguridad personal. La presencia inspira sin imponerse