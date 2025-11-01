En el horóscopo maya, el domingo se presenta con una vibración de introspección y claridad espiritual. Las fuerzas del Búho guían la percepción profunda y la conexión con los misterios internos. Es un día propicio para reflexionar sobre los aprendizajes recientes y para escuchar la voz silenciosa del espíritu. La influencia cósmica favorece la intuición, la contemplación y la armonización de emociones. Cada signo es llamado a equilibrar sensibilidad, observación y acción consciente, avanzando con serenidad y comprensión.

Horóscopo maya: consulta sus predicciones del domingo 2 de noviembre