Horóscopo: los cuatro signos del zodiaco más enamoradizos

Los signos más enamoradizos del zodiaco

Aries: los y las arianas son expertos en el arte de enamorarse. De hecho, son tan enamoradizos que "chonguear" es algo que no les sirve mucho porque a las pocas semanas ya estarán enamorados o enamoradas de la otra persona. Lo bueno es que una vez que se separan de esa persona no les cuesta mucho engancharse con otra. Lo malo es que les cuesta mucho soltar aunque la otra persona no esté en la misma sintonía.

Libra: las personas bajo el signo de Libra suelen tener mucha simpatía y eso las ayuda a conocer a muchas personas. Suelen querer siempre enamorarse y eso, a veces o muchas veces, las lleva a chocarse con una pared. Eso sí, cuando encuentran a su amor, este puede ser para siempre.

Sagitario: El problema de los sagitarianos y sagitarianas es que suelen tener amores platónicos hasta cuando están en pareja con otras personas. Esto no quiere decir que sean infieles, aunque siempre es un riesgo latente.

Capricornio: Las capricornianas y capricornianos son extremadamente enamoradizos. Le gusta tener relaciones largas, pero tampoco le cuesta encontrar un objeto de amor nuevo al poco tiempo de haber dejado a alguno o alguna.