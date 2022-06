Horóscopo: los signos del zodiaco más distraídos

Esto no significa que sea totalmente malo. Bah, lo es para el interlocutor que desea que se le preste toda la atención, pero no es malo del todo. Generalmente las personas bajo estos signos suelen pensar muchas cosas, una detrás de otra, y en ocasiones eso los salva de situacione smuy complejas, aunque no de peleas caseras por distraerse.

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo: los tres signos del zodiaco más falsos

Estos son los signos del zodiaco más distraídos.

Los signos del zodíaco más distraídos