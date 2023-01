Horóscopo: estos son los 3 signos del zodiaco que le huyen al compromiso

►TE PUEDE INTERESAR: Horóscopo: estos son 3 los signos del zodiaco más sucios

Los signos con miedo al compromiso

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

A las personas nacidas bajo este signo del zodiaco les gusta estar solas. Son muy apasionados, siempre están para el que lo necesitan, pero también son cerrados y misteriosos. Rara vez se abren a alguien y es porque les cuesta dejar entrar a alguien a sus vidas, por temor a todo lo que les pueda afectar en su rutina, sus gustos y en su día a día.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si hay un signo del zodiaco que se caracteriza por ser muy seductor ese es Sagitario. A los nativos de este signo les encantan las aventuras, lo nuevo, viajar, conocer personas y, por supuesto, aprovechar su poder de seducción. No se comprometen con nada, o al menos no les gusta hacerlo, ya que se aburren rápidamente de estar en un mismo lugar o con una persona y que la relación sea algo seria. Mejor no esperar a estar con las personas de este signo para toda la vida, porque puede que no suceda.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los nativos de este signo del zodiaco no le tienen miedo a las relaciones largas y serias. De hecho, las prefieren. Eso es hasta que resultando muy lastimados por alguien a quien han amado y que ha sido muy importante en sus vidas. Una persona de Virgo que se encuentra dañada puede convertirse en alguien sin corazón que no dejará entrar a nadie a su vida y, por supuesto, a la primera señal de compromiso emprenderá retirada