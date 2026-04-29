El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 30 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 30 de abril, día del Perro de Madera Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Perro
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre y Caballo
- Animales incompatibles: Dragón
- Actividades recomendadas: defender ideales, tomar decisiones justas, fortalecer vínculos leales, iniciar proyectos con propósito, actuar con honestidad
- Actividades a evitar: discusiones por rigidez moral, juicios apresurados, terquedad, confrontaciones innecesarias, imponer verdades
Horóscopo chino: la energía del Perro de Madera Yang
En el horóscopo chino, el Perro de Madera Yang camina con la dignidad de quien no negocia sus principios, pero hoy su energía no es rígida: crece, se expande, busca construir en lugar de solo proteger. La Madera Yang le otorga impulso vital, una fuerza que no solo defiende lo correcto, sino que también crea caminos nuevos desde la convicción. Este es un día donde la lealtad se convierte en acción, donde las decisiones nacen desde un sentido profundo de justicia y propósito. Sin embargo, cuando la firmeza se transforma en obstinación, el mismo valor puede volverse conflicto. La clave estará en sostener la verdad sin cerrar el corazón.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 30 de abril, día del Perro de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): percibe una energía que le invita a actuar con mayor integridad, como si cada decisión tuviera peso moral. El Perro de Madera Yang le impulsa a ser coherente. Puede encontrar claridad si se alinea con sus valores. Es un momento para actuar con honestidad. La autenticidad abrirá puertas
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se siente cómodo en esta energía firme y estructurada, donde el esfuerzo tiene sentido. El Perro de Madera Yang refuerza su compromiso. Puede avanzar con seguridad en sus objetivos. Es un día ideal para consolidar proyectos. La constancia será recompensada
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): encuentra en esta jornada un impulso que enciende su espíritu valiente, como un llamado a la acción. El Perro de Madera Yang potencia su coraje. Puede liderar situaciones importantes. Es un momento ideal para tomar iniciativa. Su fuerza será admirada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): siente que la energía del día le brinda un espacio de protección y confianza. El Perro de Madera Yang le permite moverse con seguridad. Puede fortalecer vínculos importantes. Es un buen momento para construir desde la armonía. La tranquilidad será su aliada
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): puede experimentar cierta fricción, como si la energía del día cuestionara su forma de imponerse. El Perro de Madera Yang lo confronta directamente. Puede surgir tensión si insiste en dominar. Será clave actuar con humildad. La flexibilidad evitará conflictos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): observa el día con una mirada estratégica, entendiendo que la honestidad también puede ser una herramienta poderosa. El Perro de Madera Yang le invita a actuar con transparencia. Puede generar confianza en su entorno. Es un momento para fortalecer alianzas. Su inteligencia será valorada
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se siente en plena sintonía con esta energía expansiva y decidida, como si el camino se abriera ante él. El Perro de Madera Yang potencia su impulso. Puede avanzar con firmeza en sus metas. Es un día ideal para actuar sin dudas. Su energía será imparable
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): percibe el día como una invitación a confiar más en los demás y en sí misma. El Perro de Madera Yang le brinda contención. Puede encontrar apoyo en su entorno. Es un buen momento para abrirse. La confianza será su guía
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): siente que la energía del día le exige una seriedad que no siempre le resulta natural. El Perro de Madera Yang le invita a comprometerse. Puede lograr avances si actúa con responsabilidad. Es un momento para enfocarse. La disciplina será clave
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): encuentra en esta jornada una oportunidad para expresar su verdad con claridad y firmeza. El Perro de Madera Yang le impulsa a actuar con convicción. Puede ordenar situaciones complejas. Es un momento ideal para tomar decisiones. Su precisión será valiosa
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): vive una jornada donde su esencia se amplifica con fuerza y claridad, como si todo resonara con su verdad interna. El Perro de Madera Yang potencia su sentido de justicia. Puede tomar decisiones importantes. Es un momento ideal para actuar con integridad. Su lealtad será su mayor poder
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): siente que el día le ofrece una energía cálida y protectora, donde puede avanzar sin miedo. El Perro de Madera Yang le invita a confiar. Puede fortalecer relaciones importantes. Es un buen momento para construir desde el afecto. Su sensibilidad será valorada