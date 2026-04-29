HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 30 de abril, día del Perro de Madera Yang.

Signo regente del día: Perro

Perro Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre y Caballo

Tigre y Caballo Animales incompatibles: Dragón

Dragón Actividades recomendadas: defender ideales, tomar decisiones justas, fortalecer vínculos leales, iniciar proyectos con propósito, actuar con honestidad

defender ideales, tomar decisiones justas, fortalecer vínculos leales, iniciar proyectos con propósito, actuar con honestidad Actividades a evitar: discusiones por rigidez moral, juicios apresurados, terquedad, confrontaciones innecesarias, imponer verdades

Horóscopo chino: la energía del Perro de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Madera Yang camina con la dignidad de quien no negocia sus principios, pero hoy su energía no es rígida: crece, se expande, busca construir en lugar de solo proteger. La Madera Yang le otorga impulso vital, una fuerza que no solo defiende lo correcto, sino que también crea caminos nuevos desde la convicción. Este es un día donde la lealtad se convierte en acción, donde las decisiones nacen desde un sentido profundo de justicia y propósito. Sin embargo, cuando la firmeza se transforma en obstinación, el mismo valor puede volverse conflicto. La clave estará en sostener la verdad sin cerrar el corazón.