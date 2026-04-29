Horóscopo chino de mayo 2026: las predicciones para los 12 signos del zodiaco.

Para el horoscopo chino mayo de 2026 se despliega como un mes de transición dentro del poderoso Año del Caballo de Fuego, en el que la energía comienza a estabilizarse tras la intensidad acumulada de los ciclos anteriores. Este período invita a los signos a canalizar el impulso con mayor claridad mental, dejando atrás la improvisación para dar paso a decisiones más conscientes y estratégicas.