Horóscopo: estos son 3 los signos del zodiaco más sucios

Los signos más sucios del zodiaco

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Los nativos de este signo del zodiaco no son muy amantes de ser coquetos. Son desarreglados, no les importa mucho su look, ni tampoco tienen problemas en posponer un baño una y otra vez. No sienten problemas si otra persona los mira mal, ni tampoco gastan grandes sumas de dinero en su apariencia, prefiere los viajes y otras cosas que disfruta aún más.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Las personas nacidas bajo el signo de Tauro presentan un encanto personal que las ayuda a seducir mucho. Sin embargo, su higiene personal y la del lugar en el que vive suele restar bastantes puntos. Los miembros de este signo del zodiaco son desordenados y le ponen el mínimo esfuerzo a mantener el orden en sus casas. Lo mismo con su propia limpieza. Los perfumes no son un gasto necesario para ellos y a veces se les nota.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Los pertenecientes a este signo del zodiaco son olvidadizos, suelen estirar la hora de la ducha lo más que se pueda y no entienden a aquellos que se bañan más de una vez al día. No obstante, también es un signo muy coqueto y que siempre está al tanto de la moda, por lo que salir con alguien de Leo, es saber que siempre lucirán bien ante los demás.