HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 1 de mayo, día del Cerdo de Madera Yin.

Signo regente del día: Cerdo

Cerdo Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo y Cabra

Conejo y Cabra Animales incompatibles: Serpiente

Serpiente Actividades recomendadas: cultivar vínculos, sanar emociones, iniciar proyectos creativos, ayudar a otros, conectar con la naturaleza

cultivar vínculos, sanar emociones, iniciar proyectos creativos, ayudar a otros, conectar con la naturaleza Actividades a evitar: evasión de responsabilidades, exceso de confianza, ingenuidad, postergar decisiones importantes, caer en ilusiones

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Madera Yin

En el horóscopo chino, el Cerdo de Madera Yin se expresa como un jardín secreto que florece sin prisa, donde cada emoción encuentra su lugar y cada gesto sincero tiene un eco profundo. La Madera Yin nutre su esencia compasiva, expandiendo su capacidad de amar, de comprender y de crear desde lo auténtico. Este es un día donde la suavidad no es debilidad, sino una fuerza silenciosa que transforma desde adentro hacia afuera. Las decisiones tomadas desde el corazón tendrán raíces firmes, pero aquellas basadas en la evasión o la ilusión pueden perderse como hojas al viento. La clave estará en sentir con profundidad sin perder claridad.