El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 1 de mayo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 1 de mayo, día del Cerdo de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cerdo
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo y Cabra
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: cultivar vínculos, sanar emociones, iniciar proyectos creativos, ayudar a otros, conectar con la naturaleza
- Actividades a evitar: evasión de responsabilidades, exceso de confianza, ingenuidad, postergar decisiones importantes, caer en ilusiones
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Madera Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Madera Yin se expresa como un jardín secreto que florece sin prisa, donde cada emoción encuentra su lugar y cada gesto sincero tiene un eco profundo. La Madera Yin nutre su esencia compasiva, expandiendo su capacidad de amar, de comprender y de crear desde lo auténtico. Este es un día donde la suavidad no es debilidad, sino una fuerza silenciosa que transforma desde adentro hacia afuera. Las decisiones tomadas desde el corazón tendrán raíces firmes, pero aquellas basadas en la evasión o la ilusión pueden perderse como hojas al viento. La clave estará en sentir con profundidad sin perder claridad.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 1 de mayo, día del Cerdo de Madera Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): percibe una energía que le invita a bajar la guardia y conectar desde un lugar más emocional. El Cerdo de Madera Yin suaviza su mente estratégica. Puede encontrar respuestas en lo afectivo. Es un buen momento para fortalecer vínculos. La empatía abrirá caminos
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): siente que el día le pide una sensibilidad que no siempre le resulta cómoda, como si tuviera que aflojar su rigidez. El Cerdo de Madera Yin le invita a confiar. Puede encontrar equilibrio si se abre emocionalmente. Es un momento para compartir. La conexión será su aprendizaje
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): encuentra en esta energía un refugio donde su intensidad se calma sin apagarse. El Cerdo de Madera Yin le brinda contención emocional. Puede fortalecer relaciones importantes. Es un día ideal para actuar desde el corazón. Su calidez será valorada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se mueve en perfecta armonía con esta energía, como si todo fluyera de manera natural. El Cerdo de Madera Yin potencia su sensibilidad y su ternura. Puede vivir momentos de profunda conexión. Es un día ideal para crear y compartir. Todo lo que haga tendrá belleza
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): siente que la energía del día le invita a soltar el control y conectar con su lado más humano. El Cerdo de Madera Yin le propone introspección. Puede encontrar claridad emocional. Es un momento para escuchar más que actuar. La pausa le dará sabiduría
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): puede experimentar cierta incomodidad, como si la energía del día no coincidiera con su forma de ver el mundo. El Cerdo de Madera Yin es su opuesto. Puede enfrentar malentendidos o emociones intensas. Será clave no cerrarse. La apertura evitará tensiones
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): percibe el día como una invitación a frenar y reconectar con lo esencial. El Cerdo de Madera Yin le pide sensibilidad. Puede encontrar equilibrio si baja el ritmo. Es un buen momento para reflexionar. La calma será su aliada
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra en esta energía un espacio donde su mundo emocional florece con naturalidad. El Cerdo de Madera Yin potencia su creatividad. Puede vivir momentos de inspiración profunda. Es un día ideal para expresarse. Su sensibilidad será su mayor don
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): siente que el día le invita a conectar con una profundidad que no puede resolver con rapidez mental. El Cerdo de Madera Yin le propone introspección. Puede encontrar respuestas si se detiene. Es un momento para observar. La calma será su aprendizaje
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): percibe que la energía del día suaviza su mirada crítica, invitándolo a sentir más y juzgar menos. El Cerdo de Madera Yin le ofrece equilibrio. Puede fortalecer relaciones si se abre. Es un buen momento para conectar. La empatía será clave
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra en esta jornada una energía cálida que refuerza su lealtad y su capacidad de cuidar. El Cerdo de Madera Yin potencia su nobleza. Puede fortalecer vínculos importantes. Es un momento ideal para compartir. Su corazón será su guía
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una jornada de profunda resonancia emocional, donde todo parece alinearse con su esencia. El Cerdo de Madera Yin amplifica su sensibilidad y su generosidad. Puede tomar decisiones importantes desde el corazón. Es un día ideal para sembrar nuevos comienzos. Todo lo que nazca tendrá raíces firmes