El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 9 de enero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 9 de enero, día de la Cabra de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Cabra
Elemento: Agua
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Conejo, Cerdo, Caballo
Animales incompatibles: Búfalo
Actividades recomendadas: cuidar el equilibrio emocional, resolver asuntos sensibles, escuchar con empatía, reorganizar prioridades internas
Actividades a evitar: decisiones frías o tajantes, discusiones por susceptibilidad, sobrecarga emocional, postergar lo necesario
Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Agua Yin
En el horóscopo chino, la energía de la Cabra de Agua Yin invita a la introspección, la sensibilidad consciente y el cuidado de los vínculos. El Agua profundiza emociones, recuerdos y percepciones sutiles, mientras la polaridad Yin favorece movimientos internos más que acciones visibles. Es una jornada propicia para comprender procesos personales, sanar tensiones y ajustar expectativas desde la empatía. La suavidad se convierte en fortaleza cuando se establecen límites claros. Escuchar sin juzgar permite avanzar con mayor armonía.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se activa una mayor sensibilidad frente al entorno. El Agua Yin invita a escuchar emociones propias antes de actuar. Un asunto material se aclara al reducir la presión interna. En vínculos, la empatía suaviza tensiones recientes. Dar espacio emocional mejora el equilibrio
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se presenta una jornada que pide flexibilidad emocional. La energía del día desafía estructuras rígidas. Un tema personal requiere comprensión más que control. En relaciones, ceder un poco fortalece el vínculo. La paciencia resulta clave
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se percibe un ritmo más lento que invita a bajar la intensidad. El Agua favorece la conexión emocional sincera. Un intercambio profundo aclara malentendidos. En lo material, conviene no forzar avances. Escuchar trae claridad
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se siente una afinidad natural con la energía del día. La Cabra de Agua Yin potencia la sensibilidad y la intuición. Un vínculo se fortalece desde la comprensión mutua. En lo práctico, pequeños ajustes generan bienestar. Fluir resulta beneficioso
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se invita a moderar la intensidad habitual. El Agua Yin pide atención a emociones no expresadas. Un tema personal se resuelve al soltar expectativas rígidas. En relaciones, la escucha activa evita conflictos. La calma interna ordena el entorno
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se activa una percepción profunda que permite leer entre líneas. La energía del día favorece decisiones silenciosas pero certeras. Un ajuste emocional trae alivio. En vínculos, la discreción protege. La intuición guía con precisión
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se experimenta una desaceleración necesaria para reordenar emociones. El Agua Yin equilibra impulsos recientes. Un asunto afectivo se redefine con mayor comprensión. En lo material, conviene actuar con calma. Escuchar antes de avanzar evita errores
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se vive una jornada de fuerte conexión interna. La energía del día potencia la sensibilidad y el autocuidado. Un vínculo importante se armoniza desde la honestidad emocional. En lo práctico, organizar prioridades reduce el estrés. La suavidad fortalece
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se presenta un clima emocional que pide mayor atención interna. El Agua invita a bajar la dispersión. Un asunto social se resuelve con empatía. En lo material, conviene evitar decisiones impulsivas. La calma mejora la visión
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se despierta una necesidad de ordenar emociones. La energía Yin suaviza exigencias internas. Un ajuste en expectativas mejora relaciones cercanas. En lo práctico, avanzar de a poco resulta efectivo. La sensibilidad bien canalizada suma claridad
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se activa una búsqueda de contención emocional. El Agua Yin favorece conversaciones sinceras. Un tema personal se alivia al compartirlo. En lo material, conviene no cargar con responsabilidades ajenas. Cuidar el equilibrio interno es prioritario
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se siente una sintonía armoniosa con la energía del día. La Cabra de Agua Yin potencia la empatía natural. Un vínculo se fortalece desde la comprensión mutua. En lo práctico, pequeños gestos generan bienestar. Fluir con lo emocional trae paz