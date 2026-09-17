Signo regente del día: Cabra

Cabra Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo, Cerdo, Caballo

Conejo, Cerdo, Caballo Animales incompatibles: Búfalo

Búfalo Actividades recomendadas: crear, conversar, decorar, cooperar, descansar

crear, conversar, decorar, cooperar, descansar Actividades a evitar: presiones, discusiones, excesos

Horóscopo chino: cómo es la energía día de la Cabra de Madera Yin

En el horóscopo chino, la Cabra de Madera Yin une sensibilidad con capacidad de crecimiento y favorece los gestos que permiten mejorar un vínculo, embellecer un entorno o recuperar el entusiasmo perdido.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 18 de septiembre, día de la Cabra de Madera Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el tono tranquilo puede ayudarla a bajar la guardia y dejar de analizar cada posibilidad como si tuviera que encontrar una respuesta inmediata. Una conversación cercana puede aportar una perspectiva útil sobre un asunto que venía intentando resolver exclusivamente desde la lógica

el tono tranquilo puede ayudarla a bajar la guardia y dejar de analizar cada posibilidad como si tuviera que encontrar una respuesta inmediata. Una conversación cercana puede aportar una perspectiva útil sobre un asunto que venía intentando resolver exclusivamente desde la lógica Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la tensión con la Cabra puede hacer que algunas demandas cotidianas le parezcan más desordenadas o poco prácticas de lo habitual. En vez de intentar imponer su manera de hacer las cosas, le convendrá elegir qué merece realmente una corrección y qué puede dejar pasar

la tensión con la Cabra puede hacer que algunas demandas cotidianas le parezcan más desordenadas o poco prácticas de lo habitual. En vez de intentar imponer su manera de hacer las cosas, le convendrá elegir qué merece realmente una corrección y qué puede dejar pasar Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la Madera del día conecta con su naturaleza activa, pero la polaridad Yin le pide una forma menos combativa de avanzar. Puede dedicar el viernes a desarrollar una idea personal sin necesidad de convertir cada conversación en una discusión sobre quién tiene razón

la Madera del día conecta con su naturaleza activa, pero la polaridad Yin le pide una forma menos combativa de avanzar. Puede dedicar el viernes a desarrollar una idea personal sin necesidad de convertir cada conversación en una discusión sobre quién tiene razón Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la afinidad con la Cabra crea un ambiente especialmente cómodo para sus vínculos, su creatividad y su necesidad de armonía. Un encuentro agradable, una actividad artística o incluso una mejora sencilla en su espacio personal pueden darle más satisfacción de la que esperaba

la afinidad con la Cabra crea un ambiente especialmente cómodo para sus vínculos, su creatividad y su necesidad de armonía. Un encuentro agradable, una actividad artística o incluso una mejora sencilla en su espacio personal pueden darle más satisfacción de la que esperaba Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): después del impulso expansivo de los últimos días, la jornada le propone mirar qué parte de sus planes necesita una base más humana y cercana. Escuchar a alguien de confianza puede ayudarlo a descubrir una necesidad que había quedado escondida detrás de sus objetivos

después del impulso expansivo de los últimos días, la jornada le propone mirar qué parte de sus planes necesita una base más humana y cercana. Escuchar a alguien de confianza puede ayudarlo a descubrir una necesidad que había quedado escondida detrás de sus objetivos Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía discreta de la Cabra de Madera Yin combina bien con su capacidad para moverse sin revelar todas sus cartas. Puede avanzar en una cuestión delicada mediante tacto y paciencia, especialmente si comprende que no todo necesita una respuesta definitiva durante este viernes

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 18 de septiembre, día de la Cabra de Madera Yin.