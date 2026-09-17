El horóscopo chino revela para este jueves 17 de septiembre de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 17 de septiembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 17 de septiembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): al comenzar la jornada podrías descubrir que un asunto que dabas por resuelto todavía requiere una pequeña intervención de tu parte. Durante la tarde, una noticia relacionada con un recurso, una compra o una gestión práctica te permitirá corregir el rumbo antes de que aparezca una dificultad mayor. Ya entrada la noche, preferirás ocuparte de algo entretenido y dejar las cuestiones pendientes fuera de tus pensamientos
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): desde temprano tendrás que atender una petición inesperada que alterará ligeramente el orden que habías previsto para este jueves. Más tarde, comprobarás que esa modificación termina acercándote a una persona con quien hacía tiempo no mantenías una conversación verdaderamente interesante. Al llegar la noche, un recuerdo compartido puede despertar un deseo de recuperar una costumbre que habías dejado atrás
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): una tarea exigente reclamará tu atención durante la mañana y pondrá a prueba tu capacidad para mantener el entusiasmo cuando los resultados tardan en aparecer. En horas de la tarde, una propuesta distinta de la habitual te permitirá romper esa dinámica y aprovecharás la oportunidad para demostrar una faceta que no siempre muestras. La noche favorecerá la diversión espontánea y una conversación inesperada puede terminar convirtiéndose en el momento más estimulante del día
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): una preocupación relacionada con la convivencia o con el ambiente de tu hogar puede aparecer al despertar y hará que prestes atención a pequeños detalles que normalmente pasas por alto. Durante la tarde, modificar un aspecto de tu espacio personal tendrá un efecto positivo en tu ánimo y te ayudará a sentirte más cómodo. Cuando llegue la noche, agradecerás contar con un lugar tranquilo donde puedas descansar sin conversaciones pendientes
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): cierta información profesional que recibas por la mañana puede llevarte a reconsiderar una meta que habías planteado de manera demasiado amplia. A medida que avance la tarde, una conversación con alguien que conoce bien el terreno te permitirá convertir esa ambición en pasos mucho más concretos. Durante la noche, una vez lejos de las exigencias externas, volverás a pensar en el proyecto con una perspectiva más madura y realista
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una persona puede mostrarse especialmente cuidadosa con lo que dice durante las primeras horas y captarás matices que para otros pasarán inadvertidos. Hacia la tarde, una circunstancia relacionada con ese vínculo revelará qué asuntos conviene tratar directamente y cuáles necesitan más tiempo. Al anochecer, tendrás suficiente claridad para elegir tus palabras con precisión sin revelar todavía todo lo que has comprendido
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el ritmo del jueves puede llevarte a cambiar varias veces de actividad durante la mañana, algo que lejos de molestarte despertará tu capacidad de improvisación. En la tarde, un encuentro casual abrirá la puerta a una invitación o propuesta que rompe completamente con tus planes iniciales. La noche tendrá un aire animado y querrás prolongar la experiencia, aunque sabrás cuándo retirarte para conservar las energías
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una cuestión económica menor puede llamar tu atención al iniciar el día y te llevará a revisar una decisión tomada recientemente con más calma. Después del mediodía, descubrirás una forma sencilla de aprovechar mejor algo que ya tienes en lugar de buscar una solución costosa. La noche será agradable si te permites disfrutar de un pequeño gusto sin convertirlo en motivo de preocupación
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): un intercambio de ideas durante la mañana despertará una pregunta que llevaba tiempo rondando tu cabeza y querrás llegar al fondo del asunto. Durante la tarde, una experiencia práctica te mostrará que una explicación aparentemente simple escondía más posibilidades de las que imaginabas. Al anochecer, tu mente seguirá jugando con esas posibilidades y podrías encontrar una aplicación original para algo que hasta hoy considerabas poco importante
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): una modificación en las condiciones de una tarea puede obligarte a revisar un procedimiento durante la mañana y tendrás que abandonar una parte de tu esquema habitual. Ya por la tarde, descubrirás que trabajar con mayor flexibilidad permite obtener un resultado más eficiente y menos desgastante. La noche será perfecta para apartarte de las obligaciones y dedicar tiempo a una afición que te ayude a cambiar completamente de registro
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una diferencia de opiniones puede surgir temprano alrededor de una cuestión que consideras importante y tendrás que evitar que el desacuerdo se convierta en una discusión personal. Con el paso de la tarde, una tercera persona o una circunstancia externa ayudará a poner cada postura en su sitio y permitirá encontrar un punto de entendimiento. La noche llegará con ganas de tranquilidad y descubrirás que no necesitas tener la última palabra para sentir que has defendido lo que piensas
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): una variación pequeña en tus planes matutinos puede terminar favoreciendo un encuentro que no estaba previsto y que aportará alegría a tus primeras horas. Durante la tarde, una propuesta relacionada con arte, gastronomía o entretenimiento despertará tu lado más disfrutón y te permitirá desconectar de las obligaciones. Al anochecer, una charla sincera con alguien querido dará un cierre cálido a un jueves que comenzó de manera bastante diferente a lo imaginado