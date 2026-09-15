Signo regente del día: Serpiente

Serpiente Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo, Gallo, Mono

Búfalo, Gallo, Mono Animales incompatibles: Cerdo

Cerdo Actividades recomendadas: investigar, planificar, negociar, meditar, seleccionar

investigar, planificar, negociar, meditar, seleccionar Actividades a evitar: secretos, sospechas, precipitaciones

Horóscopo chino: cómo es la energía día de la Serpiente de Agua Yin

En el horóscopo chino, la Serpiente de Agua Yin combina intuición, inteligencia estratégica y capacidad de adaptación, por lo que esta jornada favorece las decisiones que necesitan tiempo de maduración y aquellas situaciones en las que conviene observar más que decir.

Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 16 de septiembre, día de la Serpiente de Agua Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el ambiente reservado puede resultarle útil para ordenar pensamientos y detectar una oportunidad que todavía no está completamente definida. En lugar de anticiparse, le conviene reunir información y dejar que una situación revele por sí misma hacia dónde está avanzando

el ambiente reservado puede resultarle útil para ordenar pensamientos y detectar una oportunidad que todavía no está completamente definida. En lugar de anticiparse, le conviene reunir información y dejar que una situación revele por sí misma hacia dónde está avanzando Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la afinidad con la Serpiente favorece su capacidad para trabajar con paciencia y convertir una intuición en una decisión práctica. Un asunto que requiere concentración puede avanzar bastante si evita las distracciones y se concentra en resolver una cuestión concreta de principio a fin

la afinidad con la Serpiente favorece su capacidad para trabajar con paciencia y convertir una intuición en una decisión práctica. Un asunto que requiere concentración puede avanzar bastante si evita las distracciones y se concentra en resolver una cuestión concreta de principio a fin Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la naturaleza indirecta del día puede resultarle frustrante si espera respuestas rápidas o movimientos evidentes. Será más conveniente contener la reacción inicial y prestar atención a los detalles, porque detrás de una aparente demora puede existir información importante para decidir mejor

la naturaleza indirecta del día puede resultarle frustrante si espera respuestas rápidas o movimientos evidentes. Será más conveniente contener la reacción inicial y prestar atención a los detalles, porque detrás de una aparente demora puede existir información importante para decidir mejor Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la sensibilidad del día conecta con su capacidad para percibir cambios de ánimo y pequeños detalles que otros pasan por alto. Puede resolver una situación personal con mucha más elegancia si confía en lo que observa, pero sin convertir una intuición en una certeza antes de tiempo

la sensibilidad del día conecta con su capacidad para percibir cambios de ánimo y pequeños detalles que otros pasan por alto. Puede resolver una situación personal con mucha más elegancia si confía en lo que observa, pero sin convertir una intuición en una certeza antes de tiempo Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): después de una jornada expansiva, este miércoles le pide bajar el volumen y revisar qué parte de sus planes necesita mayor profundidad. Una pausa estratégica puede ser más valiosa que otro avance apresurado, especialmente si está preparando una decisión de largo alcance

después de una jornada expansiva, este miércoles le pide bajar el volumen y revisar qué parte de sus planes necesita mayor profundidad. Una pausa estratégica puede ser más valiosa que otro avance apresurado, especialmente si está preparando una decisión de largo alcance Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): su propia energía se intensifica y puede sentirse especialmente conectado con su intuición, su capacidad de análisis y su necesidad de preservar espacios privados. Es una jornada excelente para estudiar, planificar o resolver discretamente algo importante, siempre que no permita que el exceso de cautela termine retrasando una decisión que ya está madura

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 16 de septiembre, día de la Serpiente de Agua Yin.