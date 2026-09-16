El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 17 de septiembre de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 17 de septiembre, día del Caballo de Madera Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Caballo
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Perro, Cabra
- Animales incompatibles: Rata
- Actividades recomendadas: viajar, avanzar, ejercitarse, crear, emprender
- Actividades a evitar: impulsividad, discusiones, excesos
Horóscopo chino: cómo es la energía día del Caballo de Madera Yang
En el horóscopo chino, el Caballo de Madera Yang combina independencia y entusiasmo con una fuerza de crecimiento que favorece explorar caminos nuevos y recuperar proyectos postergados.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 17 de septiembre, día del Caballo de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la oposición con el Caballo puede hacer que perciba demasiada prisa en quienes la rodean y que prefiera mantener bajo control cada variable. No necesita seguir ese ritmo; avanzar a su manera y proteger sus recursos será más inteligente que entrar en una carrera que no eligió
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el impulso expansivo del día puede sacarlo de su terreno conocido y obligarlo a considerar una alternativa que antes no contemplaba. Un pequeño cambio de rutina puede terminar siendo suficiente para recuperar entusiasmo sin comprometer la estabilidad que necesita
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la conexión con el Caballo favorece una jornada de iniciativa, movimiento y confianza en las propias capacidades. Si aparece una oportunidad para avanzar, tendrá buenas condiciones para aprovecharla, especialmente cuando existe un objetivo claro detrás de la acción
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el ritmo acelerado puede resultarle agotador si siente que todo debe resolverse inmediatamente. Le conviene elegir qué merece su participación y qué puede esperar, porque conservar energía también será una forma de avanzar
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la Madera Yang estimula su capacidad para imaginar nuevas posibilidades y darle mayor amplitud a sus planes. Puede ser un día fértil para iniciar conversaciones, explorar una propuesta o poner en marcha algo que llevaba tiempo esperando una señal de salida
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): después de una jornada marcada por la introspección, el ambiente ahora exige un poco más de presencia y participación. Puede beneficiarse de salir de la observación y tomar una iniciativa concreta, aunque sin abandonar la prudencia que le permite distinguir una oportunidad real de una simple distracción
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): su propia energía se encuentra especialmente activa y puede sentir una necesidad genuina de recuperar libertad, movimiento y entusiasmo. Es un buen momento para hacer algo diferente y tomar una decisión que dependa principalmente de usted, pero sin convertir cada impulso en una obligación de actuar de inmediato
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la afinidad con el Caballo suaviza el dinamismo del día y puede ayudarla a sentirse acompañada mientras se anima a salir de una situación conocida. Un encuentro, paseo o actividad compartida puede devolverle alegría y, de paso, inspirarla a mirar un asunto personal desde otra perspectiva
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la jornada ofrece estímulos suficientes para despertar su curiosidad, aunque existe riesgo de querer atender demasiadas cosas al mismo tiempo. Elegir una sola aventura, proyecto o desafío y disfrutar realmente del proceso será mucho más satisfactorio que saltar continuamente de una opción a otra
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el movimiento del Caballo puede alterar sus planes y obligarlo a trabajar con un margen de improvisación mayor al habitual. En lugar de intentar corregir cada detalle sobre la marcha, puede descubrir que cierta flexibilidad le permite llegar a un resultado mejor de lo previsto
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la armonía con el Caballo favorece la confianza, la acción y la capacidad de avanzar acompañado por personas que comparten una meta. Una iniciativa conjunta puede adquirir fuerza durante esta jornada, especialmente si cada participante conserva un margen suficiente para desenvolverse con autonomía
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la vitalidad del día puede resultarle estimulante, aunque no necesita imitar el ritmo de quienes parecen tener prisa por llegar a todas partes. Una actividad que combine movimiento y disfrute, sin demasiadas exigencias, puede ayudarlo a recuperar entusiasmo y despejar la mente